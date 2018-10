Hatalmasat küzdöttek a PTE-PEAC játékosai

Megszerezte második győzelmét a bajnokságban a PTE-PEAC R-Bus NB II.-es futsalcsapata. A Varga Balázs vezette pécsiek a Nagykanizsa ellen gyűjtötték be a három pontot, és ezzel két helyet javítva fel is jöttek a tabella nyolcadik helyére.

A PEAC ugyan nem kezdte túl fényesen a bajnokságot – első öt meccséből négyszer is kikapott –, ám talán most elindulhat majd felfelé. Érdekesség, hogy a megye I. tabelláját vezető Pécsvárad szakmai igazgatója, Varga Balázs mellett több pécsváradi játékos is ott van a keretben, többek között János Gergő, Spannenberger Máté, Bartal Bence és Szentes Krisztián. Hogy a többnyire nagypályás rutinnal rendelkező futballistákkal mire megy majd a csapat, meglátjuk, de az biztos, hogy csak a neveket nézve több van ebben az együttesben a nyolcadik helynél.

PTE-PEAC R-Bus–Nagykanizsa 3–2 (1–1)

Futsal NB II., Nyugati csoport. PTE-PEAC R-Bus: János G. – Spannenberger, Huszty, Bartal, Varga T. Cs.: Nácsa, Bölcskei, Szentes, Máté Gy., Varga B., Németh Á., Kőnig, Iványi, Vénosz. Edző: Varga Balázs.

Pécsi gólszerzők: Varga T. (3.), Huszty (22., 25.).

Az állás: 1. PAFC 19 pont, 2. Maglód 12 (+6), 3. Airnergy 12 (+4), …8. PTE-PEAC R-Bus 6.