Hazai pályán remekeltek

Az első ötben szeretné majd zárni a bajnokságot a Pécsi VSE NB I. B-s férfi-kézilabdacsapata, amely a nyolcadik helyen telel. A vezetőedző, Kovács Gábor szerint jócskán van potenciál a fiatalok alkotta keretben.

– A középmezőnyben, a nyolcadik helyen zárták az őszi szezont. Elégedett?

– Ez a helyezés önmagában nem jó – válaszolta a vezetőedző, Kovács Gábor, aki nem mellesleg háromgyermekes édesapa (Milán a legidősebb, majd következik Dorina és Patrik). – De ha onnan nézzük, hogy a negyedik és az ötödik hely nincs messze tőlünk, utóbbi konkrétan csak egy pontra, akkor nem rossz.

– Ha nem kellett volna idegenben is játszaniuk, jóval előrébb végeznek…

– Valóban, idegenben nem ment nekünk, egyetlen meccset tudtunk megnyerni. Igaz, idegenben nehéz is győzni… Ugyanakkor pozitívum, hogy otthon egy kivételével az összes bajnokinkat behúztuk, az akkori éllovas Győrt is legyőztük, csak a NEKA tudott minket megverni. Sajnálom azt a mérkőzést, ha nem fogunk ki rossz napot, nyerünk.

– Ezek szerint van potenciál ebben a csapatban.

– Hogyne lenne! Nagyon sok a fiatal, akikben bőven van fejlődési lehetőség: a legidősebb játékosunk a kapus Szente Gábor, de a mezőnyben Szakcsi Dávid a korelnök a maga huszonhat évével.

– Az utóbbi időben nem hallunk rossz híreket a csapat háza tájáról. Nyugodt körülmények között dolgoznak?

– Igen, a Lauber Dezső Sportcsarnokban edzünk, ott is játsszuk a meccseinket. Életben vagyunk. Életben is kell maradnunk. Ha mi megszűnnénk, az a pécsi kézilabdázás végét jelentené. Büszkén látom, hogy annyi szponzor neve van feltüntetve a mezünkön, amennyi az utóbbi öt évben biztosan nem volt a csapat mellett.

– Még a végén az NB I.-ben kötnek ki!

– Az biztos, hogy lenne rá kereslet Pécsen, az embereket érdekli az első osztály, a jó meccsek, a színvonal, az erős csapatok. Ha kicsit tovább erősítenénk a PVSE-t, meg is lehetne teremteni az esélyét a bajnoki cím megnyerésének. A pályán. Ennek viszont komoly anyagi vonzata lenne.

– Térjünk vissza a második vonalba! Boldog lenne a szezon végén, ha….

– …ha az első ötben végeznénk. No meg ha együtt tudnánk tartani ezt a brigádot, s ezt már a második félévben el tudnánk érni.

Fekete András sokat fejlődött, alapemberré vált

A Pécsi VSE-ben többen is jó teljesítményt nyújtottak az őszi szezon során. A két szélen egyértelműen erősödött a csapat Bujtár Ádám és Horváth Andor érkezésével, mindketten nagyon hasznosan kézilabdáztak. A fiatal Fekete András, aki beállós poszton és védekezésben bevethető, sokat fejlődött, ennek köszönhetően alapemberré vált. A Szente Gábor, Szakcsi Dávid és Szabó Gergely alkotta trió pedig stabilitást adott az együttesnek – nem mellesleg utóbbi megint számolatlanul lőtte a gólokat, a balátlövő 61 találattal a Nyugati csoport góllövőlistájának negyedik helyén áll.

A legemlékezetesebb őszi meccset a győri SZESE ellen játszották a pécsiek. Hat perccel a vége előtt még a vendégek vezettek öttel, ám a végén Kovács Gábor csapata nyert egy góllal! Jellemző volt egyébként Szakcsiékra, hogy fel tudtak állni vesztett helyzetből.

A felkészülést január 7-én, vagyis jövő hétfőn kezdi meg a pécsi csapat, amely természetesen több edzőmeccset is játszik a bajnoki rajtig: az első január 16-án lesz a Balatonfüred U21 ellen hazai pályán.

