Házi feladatokkal segíthetik most az otthoni edzést

Az igaz, hogy a csoportos edzések elmaradása ellenére otthon is tudunk edzeni, de ez nem mindig könnyű. Még ha meg is vannak a szükséges eszközök – legyen szó akár egy súlyzóról vagy egy táncrúdról –, nem egyszerű magunktól rájönni, mit is kéne csinálni.

A rúdtánc gyakorlását sem hagytam abba, és vannak is olyan elemek, amiket meg tudok csinálni egyedül. Ezek azonban így négy hét után elég jól mennek, és emiatt kissé már egyhangúak az edzések. Az új figurákkal óvatos vagyok, hiszen nem igazán tudom, hogyan lehet biztonságosan kivitelezni őket. Ennek most vége, hiszen Dombai Szilvia, rúdsport- edző egy pár napja rendszeresen házi feladatokkal látja el tanítványait, így engem is. Egyszerű – pontosabban egyszerűnek tűnő – feladatokat, koreográfiákat mutat, amiket bátran gyakorolhatunk otthon. Így minden napra jut valami újdonság, amit többé-kevésbé sikerül is megvalósítani, de ha nagyon nem boldogulunk, akkor úgyis segít az edző. A tervek szerint kedden pedig sor kerül az első online órára, ahol ismét együtt gyakorolhat a csapat, még ha csak a virtuális térben is.