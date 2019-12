Hengerelt a PMFC a baranyai rangadón

Simán nyert a PMFC a HR-Rent Kozármisleny ellen az NB III-as bajnokság őszi szezonját lezáró baranyai „El Clásicót”.

Nagy várakozás előzte meg az őszi szezont lezáró Pécs–Kozármisleny baranyai rangadót. Nem is csoda, hogy a már-már fagyos idő ellenére is 1200-an kilátogattak a találkozóra. De a közönséget így is gyorsan bemelegítette a hazai csapat, hiszen már a negyedik percben megszerezte a vezetést Fenyvesi öngóljával, aki Tihanyi beadásába kapott bele szerencsétlenül.

A folytatásban is a Pécs akarata érvényesült, folyamatosan hatalmas nyomás alatt tartották a vendég védelmet. Nagyjából csak az volt a kérdés, mikor szerzi meg következő találatát a PMFC. Erre pedig a 25. minutumban került sor, Tihanyi iratkozott fel a góllövőlistára. Majd 10 perccel később ismét főszerepet játszott a támadó, amikor előbb beesernyőzött egy védőt, majd sarokkal lekészített a születésnapos Hegedűs elé, aki elegánsan átpörgette a kapujából kirontó Somogyit. Az első félidőben Rácz tette fel a pontot az I-re. Szögletet követően fejelt a hálóba.

A fordulást követően úgy tűnt, enyhül a Pécs nyomása. A mezőnyben folyt a csata leginkább, de aztán ismét jött Tihanyi a 64. percben, és begurította második gólját is. Ezt követően a meccs végéig a ismét a Pécs halmozta a helyzeteket. Sőt, gólt is szerzett, de les miatt érvénytelenítette a játékvezető.

A találkozó legnagyobb helyzete így is a Kozármisleny előtt adódott, amikor egy elkeseredett indítás végén, Rácz kezére pattant a labda, a bíró pedig azonnal a tizenegyes pontra mutatott. Jelena bombája viszont a felső lécet forgácsolta szét.

A slusszpoént a végére tartogatta a Pécs, Hegedűs passzolta a kapuba a kipattanót, így 6-0-ás győzelem hangolódtak a hazaiak a Kisvárda elleni szerdai Magyar Kupa meccsre.

PMFC–HR-Rent Kozármisleny 6-0 (4-0)

Labdarúgó NB III., 17. forduló. Pécs, 1200 néző. Pécs: Egyed – Sági, Gajág, Rácz, Németh (Katona L., 77.) – Grabant, Geiger (Bohata, 57.), Futó, Hegedűs – Kónya D., Tihanyi (Koller, 69.). Vezetőedző: Vas László. Kozármisleny: Somogyi – Kónya K. (Horvát G., 81.), Kocsis, Füredi, Berdó – Rácz – Fenyvesi, Márkvárt (Turi T., 69.), Turi T. K. – Jelena, Csernik (Nagy Á., 52.). Szakmai vezető: Pókos Csaba.

Gólszerző: Füredi (4. – öng), Tihanyi (25., 64.), Hegedűs (35., 89.), Rácz (40.).