Hergenrőder sosem lép pályára a Szederkény ellen

Ha Szederkény és futball, akkor az első, aki mindenkinek beugrik: Hergenrőder Tamás. Épp ezért meglepő sokak számára, hogy a következő szezonban nem a Surgetin színeiben látjuk majd játszani, ugyanis a PTE-PEAC-ba igazolt. Ahogy fogalmaz, a távozása csak átmeneti.

– Az utóbbi hat–hét évben a szederkényi csapatot erősítette, senki sem gondolta volna, hogy 38 évesen még továbbáll onnan. Miért igazolt a PEAC-hoz?

– Kaptam egy olyan ügyvédi és sportszakmai felkérést a PEAC-tól, amelyet kihívásnak érzek – válaszolta dr. Hergenrőder Tamás. – Mindig is hittem abban, hogy figyelni kell bizonyos jelekre – ezek most ide vezettek, itt lesz feladatom. Szeretnék hozzájárulni a klub szellemi és szakmai felemelkedéséhez. Már annak is örülni fogok, ha a pályán át tudom adni a futballról alkotott filozófiámat, akkor pedig különösen boldog leszek, ha mindez gólokkal is párosul.

– Fogadnék rá, hogy utóbbi is megvalósul! Ott lesz például egy Lauer Norbert a pályán, akitől jöhetnek a jó labdák…

– Régi csapattársam, Kozármislenyben hat és fél évet húztunk le együtt, az öltözőben egymás mellett ültünk. Jól ismerjük egymást, barátomnak tekintem. És ott van még a PEAC-nál Schweitzer Norbi is, kettejük személye nagyon fontos volt számomra, miként az a fiatal, ambiciózus játékoskeret is, ami most összeállt. Hozzáteszem, további személyes indíttatást adott a történetnek az, hogy a nemrég elhunyt kollégám, barátom, dr. Váradi Gábor mindig is nagy PEAC-os volt.

– Mi lesz pontosan a feladata a pályán kívül?

– A város és az egyetem sportéletéhez köthető ügyvédi tevékenység. Egyébiránt megtisztelő számomra, hogy egy ilyen, főleg fiatalokat foglalkoztató egyetemista csapatnál számítanak rám. A szerepvállalásom azért is illeszkedik a PEAC-hoz, mert annak idején természetesen én is a Pécsi Tudományegyetemen végeztem, csak akkor nem tudtam itt játszani, mert a PMFC futballistája voltam. Most ezt is pótolhatom.

– És hogy viseli a váltást a szederkényi szíve? Nem lehet ez könnyű.

– Őszintén szólva nagyon nehezen, Szederkény mindig a hazám marad. Sosem fogok pályára lépni ellene. A távozásom pedig csak átmeneti: remélem, ha eljön az ideje, engedik majd, hogy ott fejezzem be a pályafutásomat. Az pedig egyáltalán nem is baj, hogy a játékosok felkészülnek arra, mi lesz majd, ha befejezem. Mondtam is nekik, szeretném, ha mostantól mindenki több felelősséget vállalna és többet tenne a csapatért.