Herke Szabolcs versenybírói életműdíjat kapott

Évtizedeken át szervezte a futó-, kerékpár-, túra- és tóátúszó eseményeket Herke Szabolcs, aki nemrégiben visszavonult tevékenységétől. Bár hiányzik életéből a nyüzsgés, felelősséget már nem vállalna a rendezésért.

Ezt ne hagyja ki! KTK: Gyurcsány kormánya 75 évre adta koncesszióba a repülőteret

A tv-toronynál kezdődött és ott is fejeződött be. Herke Szabolcs (66) még úttörőként ott állt először rajthoz kerékpárversenyen (amit meg is nyert) és az utolsót is a Misinatetőn rendezte. Hét esztendeig bringázott versenyszerűen, országos bajnok ugyan egyszer sem volt, dobogós azonban igen. Visszavonulása után utánpótlásedzőként ténykedett a TÁSI-ban, tréner kollégájával, Ferk Zoltánnal együtt több országos elsőt neveltek, legismertebb tanítványuk Ivanics Gergely volt.

A vérében van a szervezés, ezért is került Herke a szabad­idősport közvetlen közelébe. Alapító tagja, később elnöke lett a Melitta SE-nek, majd versenyrendezésre adta a fejét. Futó-, kerékpár-, túra- és tóátúszó eseményeket hozott tető alá és vezényelt le. Akadt közöttük országos bajnokság, diákolimpia, Mecsek Kupa, Tour de Pécs (azt ő találta ki), szilveszteri és tv-torony futás is. Ez már a múlté, mert nemrégiben visszavonult.

– Mindig is a kerékpár volt a kedvenc sportágam, azt többféle minőségben szolgáltam – emlékezik vissza. – Jól esett, amikor 2019-ben megkaptam az országos szövetségtől a Goda Gyula versenybírói életműdíjat. Még a családot is bevontam a rendezésbe, ők is besegítettek. Azzal, hogy abbahagytam, megváltozott minden. Hiányzik az életemből a nyüzsgés, felelősséget azonban már nem szívesen vállalnék. Önként nem jelentkezem, ám ha hívnak, azért néha megyek segédkezni a különböző események lebonyolításában. Napjaim inkább a ház körüli kisebb-nagyobb javításokkal telnek el, ezekre korábban nem tudtam időt szánni, most viszont már igen. Nyugdíjas tempóban teszek-veszek. Pályafutásomat a tanítás és a kerékpársport szeretete töltötte ki, erre büszke vagyok.