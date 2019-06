Hetedikek lettek a PVSK-s öregfiúk

Befejeződött a 60 éven felüliek országos kispályás veterán labdarúgó-bajnoksága, Az „Egy életen át kell játszani” elnevezésű mérkőzéssorozat döntőjét a fővárosban rendezték meg, tizenkét csapat részvételével.

A dél-dunántúli régióból a PVSK jutott be oda, a vasutasok végül a kilencedik helyen végeztek. Három mérkőzést vívtak, a későbbi győztes Örkény együttesével is összecsaptak, amely a csoportjukban szerepelt, ki is kaptak tőle 1-0-ra. A Kecskemét elleni mérkőzést is elveszítették két góllal a pécsiek, azonban Szegedet 3-0-ra megverték. A határon túli csapatok úgynevezett nemzetközi csoportjában az Eszéki Magyar Intézet diadalmaskodott.Horváth L.