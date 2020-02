Hétközi rangadóra utazik a PVSK

A közvetlen rivális DEAC-hoz utazik ma a PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapata az NB I. 19. fordulójának mérkőzésén. A találkozó 18.00-kor kezdődik.

A két alakulat jelenleg azonos mérleggel áll a tabella 5. és 6. helyén, a bajnoki versenyfutás sűrűsége miatt pedig nagyot léphet így előre a győztes. Többek között a siker azt is jelentené valamelyik csapat számára, hogy a 4. helyezett Szolnokot ismét befogja, de leszakítja magáról a Zalaegerszeget és a Fehérvárt is.

A két csapat legutóbb november 2-án találkozott. Akkor Smith extrájával nyert a Pécs saját közönsége előtt 88-76-ra. Az amerikai légiós akkor 24 pontot termelt közel 80 százalékos mezőnymutatóval. Egy ilyen teljesítményre most is nagy szüksége lehet a csapatnak. Örömhír a pécsi szurkolóknak az is, hogy hosszú térdsérülését követően ismét pályán lehet egy másik légiós is, ugyanis C. J. Aiken már meccsterhelést is kaphat.

Hasonló változáson ment keresztül a Debrecen is legutóbbi találkozója óta, ugyanis a sérült Milos Boriszov helyére Sztrahinja Milosevics érkezett.

A bajnokság állása: 1. Szombathely 17 győzelem/ 2 vereség, 2. Körmend 15/4, 3. Paks 12/7, 4. Szolnok 11/8, 5. PVSK 10/8, 6. Debrecen 10/8, 7. Zalaegerszeg 10/9, 8. Fehérvár 10/9, 9. Oroszlány 9/10, 10. Kecskemét 9/10, 11. Kaposvár 7/12, 12. Sopron 7/12, 13. Szeged 3/16, 14. Jászberény 2/17.