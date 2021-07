Hétvégén újra baranyai derbi lesz a harmadosztályban

Nagy izgalommal várja már mindkét baranyai együttes a hétvégén rajtoló labdarúgó NB III.-as bajnoki idény kezdetét. A Kozármisleny új edzővel és számos érkezővel szeretne hasonlóan kiváló teljesítményt nyújtani, mint tavaly. A bajnokcsapatként feljutó Mohács felkészült és készen áll meglepetéseket okozni újoncként.

Vasárnap veszi kezdetét a 2021/22-es labdarúgó NB III.-as szezon, ahol a két baranyai csapat egymás ellen kezdi meg szereplését.

Schmidt Zsolt kitolná az NB III.-as tagságot

A B Build Mohács a tavalyi szezonban még a Megye I.-es bajnokságban szerepelt, amit mindvégig toronymagasan uralt is. A mohácsiak az elmúlt szezonban csupán egyetlen alkalommal kaptak ki, és csak kilenc alkalommal kapituláltak 28 mérkőzés alatt. Az NB III.-as környezet egy teljesen más kávéház lesz az egyesület számára, de néhány érkezővel kiegészülve készen állnak. A rivális kozármislenyi csapatból érkezett Kocsis Adrián, az egyik hódmezővásárhelyi alapember Forró Attila, valamint a Megye I.-es góllövőlista második helyén végző Gellén Dávid.

A feljutó újonc hosszú ideig tervezi az NB III.-as tagság megőrzését, amire képes lehet, de ehhez a 15. helyet kellene elcsípnie a 20 csapatos mezőnyben. Szeretnének sok-sok éven át ezen a szinten futballozni, és ezzel örömet okozni szurkolóiknak és városuknak. Schmidt a tavalyi szezonban házi gólkirály lett, idén az lenne a legfontosabb saját maga számára, hogy stabil és meghatározó játékával segíteni tudja a csapatát. A feljutó gárda keretét rengeteg fiatal alkotja, de ez pluszban löketet adhat a szezon során.

– Sok fiatal, rengeteg saját nevelésű játékos alkotja a keretünket, ami szerintem egyedülálló a mezőnyben. Mindenki várja már, hogy első ízben vagy újra ezen a szinten megmutathassa magát – nyilatkozta lapunknak a rutinos csapatkapitány. A szezon első meccsén, melyen a Kozármislenyt fogadják, mindent megtesznek azért, hogy szurkolóikat győzelemmel örvendeztessék meg.

Füredi Szabolcs dobogós helyre vágyik

A Kozármisleny labdarúgócsapatának szurkolói nem unatkozhattak a nyári felkészülési időszak során. Az első osztályban is edzősködő Aczél Zoltán vette át az irányítást, és olyan erősítések is érkeztek a csapathoz, akik a későbbiekben a gárda segítségére lehetnek. A NB II.-ben is jártas Beke Péter, Lékai Soma, Kondor Kristóf és Gajág Gergő is a mislenyi alakulathoz igazolt. Rajtuk kívül fiatal igazolásokkal is előrukkoltak, és a tréner számíthat majd akár Loch Péter, Meggyes Balázs, Bischoff Marcell és Szabó Dávid játékára is.

– Tavaly korántsem úgy sikerült szerepelnünk, mint ahogy azt a klub és a csapat szerette volna. Menet közben kiderült, hogy az előzetes elvárás, hogy a dobogón végezzünk, nem reális. Szükségünk volt a változásra és új impulzusokra. Az érkezők hamar felvették a ritmust, és sikeres felkészülésen vagyunk túl – nyilatkozta Füredi.

A mislenyiek nem titkolt szándéka a dobogós helyezés, de ez még az érkezőkkel is nagyon nehéz feladat lesz, az egyéni kvalitásokon biztosan sok fog múlni. Gajág Gergő viszont a PMFC-vel már megtapasztalta, hogyan lehet ezt végrehajtani. A hétvégi meccs kapcsán sok nézőre és egy motivált, felkészült ellenfélre számít a baranyai derbin a csapatkapitány.

A Mohács és a Kozármisleny őszi bajnoki programja