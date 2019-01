Hetvenen túl sem lehetetlen bajnoki meccset játszani

Jó évet zártak 2018-ban a DÖKE Komló szektorlabdázói. Igaz ugyan, hogy a sűrű versenynaptár miatt idén kevesebb egyéni versenyen tudtak indulni a gombfocisok, de Fülöp Elemér révén így is egy országos bajnoki ezüstéremmel gazdagodtak.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy épp e második helynek köszönhetően került be a válogatottba is Fülöp, aki az előző év végén, Portugáliában megrendezett világbajnokságon csapatban aranyérmes lett a magyar csapat tagjaként. Igaz, hogy az egyéni vb-6. helye miatt csalódott volt a komlói klasszis, de szégyenkezésre így sincsen semmi oka.

A DÖKE élvonalbeli csapata idén óriási hajrával szerezte meg bajnokság második helyét, ezzel pedig sorozatban tizenegyedik alkalommal zárta a szezont a dobogón, ami nem mindennapi eredmény. A komlóiak második számú csapata is sokáig harcban volt az NB II.-ben a dobogóért. A 2018-as szezonban azonban óriási volt a tolongás a másodosztályban, így végül, ha csak rosszabb egymás elleni eredmények miatt is, de kiszorult az első háromból és az ötödik helyen fejezte be a bajnokságot.

A komlói együttes decemberben egy kis örömgombfocival egybekötött ünnepségen köszöntötte két tagját, Balla Antalt és Kelemen Zoltánt. A két játékos egyaránt a DÖKE Komló II.-t erősítette az előző szezonban, és mind a ketten az előző év utolsó hónapjában lettek 70 évesek. Ez is bizonyítja azt a tézist, hogy a szektorlabdában bizony nincsen felső korhatár, addig lehet játszani, amíg csak bírja az ember. Az évzáró házi bajnoskág döntőjét egyébként a DÖKE két legjobbja, Szendrey Tibor és Fülöp Elemér vívta egymás ellen, és végül utóbbi nyerte meg a finálét 2-1-re.

