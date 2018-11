Hibátlanul vezetik a tabellát, bajnokok akarnak lenni

Nagyon jól kezdte a megyebajnokságot a Szigetvár férfi kézilabdacsapata, hiszen mind az öt mérkőzését megnyerte, ennek köszönhetően pedig a mezőnyben egyedüli hibátlanként vezeti a tabellát.

Németh Attila együttese találkozott már az előző szezon ezüst- és bronzérmesével is, s a Harkányt és a Bácskát is magabiztosan verte idegenben – a bajnoki címvédő DÖKE Komlóval majd jövő hétvégén méri össze erejét.

– Úgy gondolom, mi vagyunk a legerősebbek, de a mezőny is erős, kiegyensúlyozott a bajnokság – fogalmazott lapunknak Németh Attila, a Szigetvár edzője. – Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy nagyon sok játékos érkezett hozzánk a nyáron, most huszonegyen vagyunk, ami azért elég jelentős előrelépés az előző szezon kezdetéhez képest, amikor öten-hatan voltunk.

A sok érkező ráadásul minőséget képvisel, nem mellesleg szeretnének jó eredményt elérni. Mindez nem megy meló nélkül, de erre is vevő most mindenki Szigetváron: örömmel vállalták a heti két edzést.

– Most tényleg viszonylag jó helyzetben vagyok, tudom forgatni, variálni a csapatot, s amit kigondolok, azt igyekszem velük megvalósítani. Kialakult egy hierarchia, egy sorrend, amit mindenki elfogad, s ennek én nagyon örülök. A játékosaim versenyezni akarnak, s ők mondták, hogy meg szeretnék nyerni a bajnokságot. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, továbbra is keményen kell dolgoznunk.

A szigetváriaknál a góllövést illetően a Deák testvérek húzzák elsősorban a szekeret: Róbert már 35 találatnál jár, Zsolt pedig 25-ször köszönt be. A házi góllövőlista harmadik helyén Máté László áll 21 találattal. Persze nem csak rajtuk múlik a csapat sikere, pont azért erősek, mert mindenki hozzáteszi a magáét.