Holczernek és Pörnecznek nem volt szerencséje

A váltóknál a dobogóra is felállhattak a PKKC tehetséges sportolói.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Az utóbbi néhány hónapban nagyon sok versenyen szerepeltek a Pécsi Kajak-kenu Club sportolói, s rendre jó eredményekkel öregbítették az egyesület hírnevét. A sikeres maratoni országos bajnokság után az ifi és felnőtt válogatókon, az Eszkimó-Indián Játékokon, majd a vidékbajnokságon is kiválóan szerepeltek – utóbbinak köszönhetően a csapat java kvalifikálta magát a korosztályos országos bajnokságokra.

A gyermek és kölyök magyar bajnokságot most hétvégén rendezték meg Fadd-Domboriban. A rangos versenyen nyolcvan szakosztály fiataljai vettek részt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Számunkra felemásan sikerült a bajnokság, mert a szerencse nem kedvezett túlságosan a sorsolásokat tekintve – mondta lapunknak ifjabb Csaba András vezetőedző. – Holczer Ákos és Pörnecz Dávid válogatottként vágott neki a versenynek. Előbbi ezer méteren könnyen jutott tovább a három középfutam egyikébe, amely egy szerencsétlen sorsolást követően gyakorlatilag döntővé avanzsálódott, ugyanis a legtöbb dobogóra esélyes ide került. Ákos negyedik lett futamában, sőt, a teljes középdöntős mezőnyt tekintve is, mégsem fért be a döntőbe, hiszen csak az első három ment tovább. Nem mellesleg: akik a futamában megelőzték, mind érmesek lettek. Ezek után Dáviddal kiegészülve hasonlóan zajlott a páros ezer métere is, ahol szintén továbbjutást érő időt mentek futamukban, ám csak negyedik helyen végeztek, így nem sikerült döntőbe kerülniük.

A váltókban és a 2000 méteres hosszú távokon már sikeresebbek voltak a PKKC-sek, több érmet is szereztek, és Szmrtyka Hannah révén közel voltak egy újabb válogatottsághoz is.

A PKKC eredményei. Váltók. MK1 U13 3×200 m: 4. PKKC (Poppe Tamás, Bánky Botond, Raffay Soma). K1 U14 3×200 m: 3. PKKC (Krikler Zalán, Pörnecz Dávid, Weiling Vendel). 2000 méterek, első évesek a sportágban kategória: 3. Weiling Vendel, 6. Krikler Zalán. 2000 méterek, Arany csoport: 4. Szmrtyka Hannah (két helyezésre a válogatottságtól), 9. Tavi Johanna, 9. Holczer Ákos, 17. Radnai Jázmin, 18. Szebeni Álmos, 22. Kész Ármin, 27. Bánky Botond. Ezüst csoport: 3. Pörnecz Dávid, 5. Poppe Tamás, 7. Raffay Soma.

A Szolnokon megrendezett masters és szabadidős országos bajnokságon Füzi István C1 200 és C1 500 méteren is nyolcadik helyezést ért el, Sánta Viktor K1 200 méteren ötödik, 500 méteren negyedik helyen ért célba.