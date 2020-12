Hozta a kötelezőt a PVSK

Hozta a kötelezőt hazai pályán a sereghajtó ellen a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata az NB I. 5. fordulójából bepótolt mérkőzésén. Dragan Alekszics együttese 120 ponttal szórta meg a Jászberényt, de a pécsiek gyűrűjében is sok kosár landolt.

A mérkőzés előtt a pécsiek felhívták arra a figyelmet, hogy a több sebből vérző, a mezőnyből egyedüliként nyeretlen Jászberényt sem szabad félvárról venni. Az első negyedben a vendégek rászolgáltak erre az állításra. A sereghajtó játékosai remekül dobták a hármasokat, és tartották a lépést a PVSK-val. Sőt, ha nincs Funderburk dudadós triplája a játékrész végén, akkor a jászberényiek vezettek volna 10 perc játék után. A második etapban azért rákapcsoltak a hazaiak, s szép lassan kezdtek ellépni ellenfelüktől. Főleg a légiósok szállították a hazai pontokat, de Demeter Attilának is voltak villanásai. A nagyszünetben 63-54-re vezetett a pécsi együttes.

Várható volt, hogy ahogy telnek a percek, egyre jobban elfáradnak a jászságiak, hiszen mindösszesen három cserével utaztak el Pécsre (ebből ketten játszottak). Dragan Alekszics együttese kihasználva ezt, egyre több könnyű pontot szerzett a harmadik negyedtől, így szép lassan eldőlt a mérkőzés. Végül egy rendkívül pontgazdag meccsen 120-102-re győzött a Panthers, de túl sokat ezúttal sem pihenhetnek Rujákék, hiszen pénteken ismét parkettre lépnek.

PVSK-Veolia–Jászberényi KSE 120-102 (29-29, 34-25, 30-25, 27-23)

Férfi kosárlabda NB I., 5. forduló (elhalasztott mérkőzés). Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Nagy V., Győrfy, Horváth Cs. PVSK: Ruják A. 5/3, DRAGASEVICS 11/9, LEWIS 25/12, Meleg 8, BRKICS 21/3. Csere: Budimir 9/3, FUNDERBURK 12/6, DEMETER 11/9, KRIVASEVICS 16, Carev 2, Bíró, Hőgye. Vezetőedző: Dragan Alekszics. Jászberény: Ruják B. 8, BRBAKLICS 27/6, KATONA 17/15, Füzi 16/6, Kaszás2. Csere: DONALDSON 32/9, Szőke. Edző: Petőfi Áron.

További két mérkőzéssel bővült a PVSK amúgy is sűrű decemberi programja, most vasárnap és jövő szerdán is pályára lépnek Budimirék.

A PVSK következő három bajnoki mérkőzése: PVSK–Szolnok (december 11., 18.00), Szeged–PVSK (december 13., 18.00), PVSK–Kecskemét (december 16., 18.00).