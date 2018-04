Húsz pontos hátrányból fordított és győzött a PVSK a Kaposvár ellen

Hatalmas izgalmak után, Harazin Tamás kiváló játékának is köszönhetően a PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapata nagy hátrányból fordítva nyert a középszakasz első körében hazai pályán, az ősi rivális Kaposvár ellen.

Ha egyetlen emlékezetes momentumot kellene megemlítenünk a hétvégi PVSK–Kaposvár férfi kosármeccsről, bajban lennénk. Akadt ugyanis jópár.

Például az, ahogyan Csirke Ferenc a meccs nyolcadik percében már másodszor kért időt, mert csapatának semmi sem akart összejönni, és mert érezte a tréner, hogy 15 pontos hátrányban muszáj felráznia játékosait. Vagy, amikor a második negyed elején már 39-19-re vezetett a Kaposvár, és nem sokat adtunk volna arra, hogy akár csak szorossá tudja majd tenni a meccset a Pécs. Esetleg az, amikor nem sokkal később Jabril Durham gondolt egyet, és elkezdte dobálni a hármasokat – de úgy, hogy még az is bement, ami egyébként a fizika törvényei szerint ki kellett volna, hogy pördüljön a gyűrűből. Azt is megjegyeztük, ahogy a második félidőben Pozsonyi játékvezető befújt egy faultot Durhamre, aki rácsapott Gibbs bal kezére, majd a kaposvári légiós lépett még kettőt, a jobb kezével ráemelt egy hármast ami bement, és a sípmester sokak megrökönyödésére három plusz egyet ítélt. Aztán azt sem felejtettük el, ahogyan Marino Sarlija alig tudott lebukdácsolni a pályáról egy sérülés miatt, mint ahogyan azt sem, ahogy előbb Supola, majd Harazin kapott technikait egy félhangos odamondásért, miközben a folyamatosan mutogató és magyarázó Spica-Hendlein-Gibbs triónak nem kellett „kukoricán térdepelnie” az illetlen viselkedés miatt.

A találkozó utolsó három-négy perce pedig eleve egy az egyben égett bele az agyunkba. Ahogy a PVSK a „Sarlija-pótló” Harazin vezérletével előbb mínusz nyolcról egyenlített (a pécsi center 15 perc játék alatt 10 pontig és 7 lepattanóig jutott), majd ahogy az utolsó egy percben előbb a KKK vezetett kettővel, aztán Antóni velőt rázó triplája után a Pécs eggyel, majd egy Brooks-lepattanó után végre hátra is dőlhettünk.

Jobban belegondolva, képtelenség egy emlékezetes momentumot kiemelni. De ha mégis muszáj, legyen az a végeredmény: PVSK-Veolia–Kaposvári KK 94-91. Kell ennél több a középszakasz rajtján?

PVSK-Veolia–Kaposvár 94-91 (19-35, 29-19, 19-21, 27-16)

Kosárlabda-NB I., férfiak. Középházi középszakasz. Pécs, 1800 néző. V.: Cziffra, Fodor, Poszonyi. PVSK: DURHAM 22/12, BROOKS 10, ANTÓNI 17/15, BUDIMIR 13/3, Sarlija 9. Cs.: Simon K., Supola 9/3, Bíró O. 4/3, HARAZIN 10. Vezetőedző: Csirke Ferenc. Kaposvár: GIBBS 23/15, Baki 9/9, IVOSEV 19, HENDLEIN 18/6, SPICA 18. Cs.: Papp P. 2. Blaskovits, Tóth P. 2. Vezetőedző: Fekete Ádám.

Kipontozódott: Baki (24.).

Csirke Ferenc: – Tipikusan olyan meccs volt, amely után mindenkinek gratulálni lehet, mindkét csapatnak és szurkolóinak is. A Kaposvár húsz kiló és húsz centi előnyben volt velünk szemben, ilyenkor a külső dobásokra kell kényszeríteni az ellenfelet, de most ebben is jók voltak a vendégek.

A PEAC a Cegléddel játszik

A PEAC-Pécs két sima vereséggel vérzett el a Sopron ellen a bajnokság negyeddöntőjében, így Gabriel Carrasco együttese a PINKK-hez hasonlóan az ötödik helyért küzdhet a továbbiakban. Már az is eldőlt, hogy a pécsiek a Győrrel szemben, szintén két mérkőzésen alulmaradó Cegléddel vívhatnak majd egy, az egyik fél második győzelméig tartó csatát. Azt azonban egyelőre még nem tudni, hogy pontosan mely napokon és hány órakor is lesznek majd a meccsek, ez a következő napokban dől majd el, a két csapat egyeztetését követően. Aki nyeri a párharcot, a másik ág győztesével meccselhet majd az 5. helyért.

Ez is sima volt…

Kozármiselny Szombaton délután eldőlt, hogy a PINKK-Pécsi 424 női kosárlabdacsapata nem lesz ott a bajnokság elődöntőjében, ugyanis a Szekszárd ellen idegenben elszenvedett 19 pontos vereséget követően a negyeddöntős párharc második, hazai találkozóján is vereséget szenvedett Laczka Miklós együttese. A különbség megint közelített a húszhoz, a rózsaszíneknek egyetlen percig sem volt arra komoly esélyük, hogy kiharcolják a harmadik meccset. A PINKK az 5–8. helyért folytatja, ellenfele a jelenleg 1-1-re álló ZTE–Diósgyőr párharc vesztese lesz.

PINKK-Pécsi 424 –Szekszárd 47-64 (6-16, 14-17, 11-13, 16-18)

Kosárlabda-NB I., nők. Negyeddöntő, 2. mérkőzés. Kozármisleny, 250 néző. V.: Farkas G., Söjtöry, Kovács N. PINKK: Csukics 1, Ruják 7/3, GÉMES-SAROK 13/6, SLAUGHTER 16/6, Cheslek 6. Cs.: Sánta, Jakovina 2, Benke 2, Zsilinszky. Vezetőedző: Laczka Miklós. Szekszárd: Oblak 3/3, COSTA 10, Theodoreán 7/3, Mansaré 4, McCALL 19. Cs.: STUDER Á. 8, BÁLINT R. 11/3, Kiss V. 2, Studer Zs., Antóni. Vezetőedző: Zseljko Djokics. Kipontozódott: Ruják (32.), ill. Kiss V. (34.).

A két győzelemig tartó párharcot 2-0-ra a Szekszárd nyerte meg.

Laczka Miklós: – Nagyon kemény ellenfél volt a Szekszárd, sok hibára kényszerített minket az első félidőben. A másodikban kicsit fel tudtunk jönni, de tizenöt–húsz perc jó játék nem elég egy ilyen csapat ellen.