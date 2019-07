Idén is csatáznak a Keresztes Lovagok

Idén is lesz magyar női strandlabdarúgó-bajnokság, de már nem az MLSZ keretein belül. A női mezőnyben két baranyai csapat is indul.

Májusban a Magyar Labdarúgó Szövetség a Magyar Strandlabdarúgás Menedzsment Nonprofit Kft.-nek (MSMN) adta át a sportág működtetésének lehetőségét, amely hosszabb távon szeretne több szintből álló versenysorozatokat kiépíteni, többek között másodosztályú bajnokságot, női pontvadászatot, illetve Magyar Kupát szervezni. Fontosnak tartják, hogy növeljék a mintegy hétezer igazolt strandlabdarúgó számát. – Mostantól az MSMN ber­kein belül kell biztosítanunk a sportág működését – mondta Herbály Péter, korábbi ­FIFA-kerettag strandfutball-játékvezető, az MSMN ügyvezető igazgatója. – Szeretnénk a magyar válogatottal tartani vagy javítani pozíciónkat, minél több hazai csapatot delegálni a Bajnokok Ligájába, s több nemzetközi rendezvényt elhozni Magyarországra.

Hazánkban csaknem húsz szabványméretű strandfocipálya található (Baranyában egy sincs), ezért azt akarják, hogy minél több helyszínre jusson el ez a látványos játék. – Ha bármely település vagy sportszervezet szeretne otthont adni valamelyik rendezvénynek, támogatjuk – emelte ki Herbály.

Az MSMN a következő években az eddigi NB I-es versenyrendszerben gondolkodik, ám az idő rövidsége miatt idén nyáron rövidített bajnokságot írt ki.

A strandlabdarúgásnak baranyai vonatkozása is van, hiszen a megye két játékvezetőt ad az országos keretbe, Legeza Lászlót és Mam Zoltánt. Közülük Legeza idén januárban a magyar FIFA-keretbe is bekerült. Ő a kontinentális BL-győztesek szeptemberi tornájára is meghívást kapott. A másik megyei szál az, hogy a női labdarúgásból ismert szigetvári Rack Róbert szervezi a hölgyek országos bajnokságát, amely július utolsó két hétvégéjén lesz Balatonlellén. A balatonlellei mezőnyben két baranyai együttes van, az MLE Keresztes Lovagok és a Lidércek. Az első két helyezett Bajnokok Ligája-selejtezőt játszhat majd.