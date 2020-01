Idén is díjazták a megye legjobbjait

Megtartották kosárlabdában a Baranya legjobbjai 2019-ben pályázat ünnepélyes díjkiosztóját, ahol játékosokat, edzőket, sportvezetőket és társadalmi aktívákat köszöntöttek.

A voksoláson összesen 235-en adták le szavazatukat interneten, a sorrend ezek alapján, valamint az ünnepséget szervező megyei szövetség elnökségének döntése nyomán alakult ki.

– Soha ennyi fiatal még nem pattogtatta a labdát országosan és Baranyában, örömteli az is, hogy nőtt a kosárlabda-csapatok száma – említette bevezetőjében Janovics László, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) megyei szervezeti egységének (BMKSZ) elnöke. – Annak is örülni kell, hogy javult a létesítményhelyzet, két vadonatúj csarnok épült, ezek 100 százalékosan ki vannak használva, de még így is nagy a zsúfoltság.

Bodnár Péter, az MKOSZ főtitkára sikeresnek nevezte ezt a sportágat hazánkban. Közölte: ezt az is jelzi, hogy idén több rangos nemzetközi tornának (mint például a 3×3-as olimpiai kvalifikációnak) ad otthont Magyarország.

A banketten még Téczely Tamás, a BMKSZ ügyvezetője is méltatta a kitüntetetteket, továbbá a sportág kedvelőit.

Húsz kategóriában hirdettek győztest

Díjazottak.

Játékosok. Felnőtt profi nő: Sánta Petra (PEAC-Pécs). Felnőtt profi férfi: Pongó Máté (PVSK-Veolia). Felnőtt amatőr nő: Herendi Zsófia (Petőfi SE). Felnőtt amatőr férfi: Hideg Balázs (Mecsek SE). U14 leány: Simon Dorottya (Rátgéber Kosárlabda Akadémia). U16 leány: Habling Lara (RKA). U18 leány: Wentzel Nóra (RKA, PEAC-Pécs). U14 fiú: Hőgye Patrik (Pécsi VSK). U16 fiú: Kazy Balázs (RKA). U18 fiú: Scherer Bálint (RKA). U20 fiú: Popadic Miljan (PVSK-Veolia). Legjobb 25 év alatti játékvezető: Téczely Roland. Amatőr edző: Sípos Ádám (Petőfi SE). Női utánpótlásedző: Hartung Anita (RKA, PEAC-Pécs). Férfi utánpótlás-nevelő: Branislav Jemc (RKA).

Különdíjak.

Baranya megye diáksportjáért: Románné Prelóger Andrea. Játékvezető: Praksch Péter. Profi edző: Csirke Ferenc. Sportvezető: Czerpán István. Fair play: Szabó Gergely.

BMKSZ-emlékplakett.

Dr. Teszler Sándor, Wentzel Nóra, Iványi Dalma, Branislav Jemc, Németh Konrád, Vati Tamás, Pécsi Dorottya, Kilián Balázs, Moosz Milán, Oszvald László, Radan Frano.