Idén is lesz kétnapos komlói focidömping

Idén ismét részvételi csúcsot döntve, immár 32 csapattal rajtol el Komlón a kétnapos Gabriella Kupa teremlabdarúgó torna.

Az ünnepek alatt sem maradnak minőségi futball nélkül a rajongók. Mert hogy ezt ígérik a remek hangulat mellett a Gabriella Kupára keresztelt egykori Bázis Teremlabdarúgó Torna szervezői. Az idei kétnapos, december 27–28-án sorra kerülő versengés, a nagy érdeklődésnek köszönhetően, ismét részvételi csúcsot döntve már 32 csapattal rajtol el a Városi Sportközpontban. Az alakulatok nyolc négyes csoportban nyitnak majd pénteken. Az első nap körmérkőzéseit követően minden kvartett első két helyezettje jut majd tovább a szombati folytatásba. A bennmaradók újabb négyes csoportokba kerülnek, ahonnan újfent az első kettő jut majd az egyenes kieséses szakaszba.

Az összecsapások mellett lesznek kísérőprogramok is. Megmutatja magát a közönségnek idén is a Dance For Life Tánccsoport, a KBSK Ritmikus Gimnasztika szakosztálya, valamint a Komlói Bányász ifjú labdarúgói is játszanak egy bemutatómérkőzést.

A programot pedig after party zárja.

A résztvevőkre értékes nyeremények is várnak majd. Több, a magyar élvonalban és másodosztályban játszó labdarúgó is felajánlotta a szerelését. Idén új gazdára talál többek között a Fradi kiváló hálóőrének, Dibusz Dénesnek a nemzeti csapatnál viselt meze, de Josip Knezevics, Bartha László és Balázs Benjámin, valamint az Egyesült Államokból nyáron hazatérő Stieber Zoltán és a Vasasban játszó Szatmári Lóránd is felajánlotta a klubjában hordott dresszét. A szereléseiket nyereményként felajánló játékosok közül többekkel össze is futhatnak a nézők. Bartha László biztosan a helyszínen lesz nézőként, ahogy minden évben, de Dibusz Dénes is jelezte, megpróbál ott lenni.