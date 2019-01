Idén is lesz Négy Évszak Futás Komlón

A DÖKE kifejezetten mozgalmas évet zárt 2018-ban. Az egyesület minden szakosztálya szép eredményeket hozott, és a szabadidős rendezvények terén is van mire büszkének lenni.

Elég, ha csak a Négy Évszak Futásokat vesszük, amelyeken az év során 150-en álltak rajthoz, de akadt 82 vállalkozókedvű nevező, aki mind a négy állomást teljesítette. Bár az idei év még alig kezdődött el, azért a DÖKE-nek már megvan az idei programnaptárja, amit végigböngészve rögtön kiszúrhatjuk, hogy természetesen ebben az évben is évszakokon átívelően fognak futni a komlóiak. Megint lesz Négy Évszak Futás, de májusban egy 2019 másodpercen át tartó versenyt is szervez a DÖKE. A bringásoknak is kedveznek, hiszen márciusban és augusztus végén is lesz kerékpártúra. Sőt, június közepén még egy háromnapos biciklis tábort is tart a komlói egyesület, igaz aki szeretne bekerülni oda, máris bajban van, hiszen bár még csak január elején járunk, már most betelt a létszám.

A DÖKE 2019-es programjai

Március 15.: Döke Kerékpártúra. Április 14.: Négy Évszak Futás (tavaszi forduló). Május 5.: 2019 másodperces futás. Június 8–10.: DÖKE Nyári Bringás Tábor. Június 16.: Négy Évszak Futás (nyári forduló). Augusztus 31.: Jó szerencsét! Kerékpártúra. Szeptember 15.: Négy Évszak Futás (őszi forduló). December 1.: Négy Évszak Futás (téli forduló).