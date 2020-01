Idén is rekordlétszámmal rajtolt el az amatőr verseny

Ismét rekordlétszámmal, 117 fővel rajtolt el a Pécsi Darts Club már hagyományos amatőr versenye. Az új helyszín osztatlan sikert aratott, a hangulat pedig kiváló volt. A tavalyi debütálásom után idén is neveztem a megmérettetésre, s végre meccset is nyertem.

Körülbelül két hete ért véget a PDC-dartsvilágbajnokság, amely sokunkban ébresztette fel a szunnyadó dartsjátékost. A Pécsi Darts Club ezt kihasználva, idén is megrendezte már hagyományos, januári amatőr versenyét, lehetőséget adva arra, hogy ne csak otthon a garázsban, hanem versenykörülmények között is kipróbálhassuk a sportágat. Tavaly is rekordszámmal, 114 fővel rajtolt el a megmérettetés, miután egyértelművé vált a szervezők számára, hogy kinőtték az egyesület Mária utcai termét. A szintén pécsi Mesterhármas Darts Club segítségével idén a Testvérvárosok Terei Általános Iskola tornatermében, 16 táblánál, 16 csoportban zajlottak a küzdelmek, így minden játékosnak volt minimum hat mérkőzése. A rekord ráadásul 2020-ban is megdőlt: 117-en neveztünk be a versenyre.

Tavaly az összes mérkőzésemet elveszítettem, így idei célom egyértelmű volt: legalább az egyik meccsemet meg szerettem volna nyerni. Bár talán pont egy éve játszottam utoljára, mégsem indítottam rosszul. Az első leget majdnem behúztam, de az első triplám a lehető legrosszabbkor jött, hiszen sima 20-at kellett volna dobnom, de egy tripla 20-assal besokalltam (két nyert legig ment egy meccs, sima kiszállóval). A meccset végül 2:0-ra elveszítettem, majd további nehéz pillanatok következtek – Sajnos rommá vertek a többiek. Amikor én sem játszottam olyan rosszul, akkor ellenfelem dobott parádésan, a nyerhető meccseimen viszont a 30-as átlagot sem értem el. A kitartásomnak azonban meglett a gyümölcse: az ötödik mérkőzésemen meglett a várva várt siker – méghozzá a lányok között a második helyen végző Rajnai Dórát győztem le, ami külön büszkeséggel tölt el. Mondjuk a szerencsével sem álltam hadilábon. A döntő legben két nyíllal szálltam ki 80-ról, ami talán engem lepett meg a legjobban. A csoportból természetesen nem jutottam tovább, de jövőre újra nekiveselkedek.

Maticsek Tamás bizonyult a legjobbnak

A csoportmérkőzés után a színvonal is nőtt, hiszen csak a legjobbak maradtak talpon. A versenyt végül a szigetvári Maticsek Tamás nyerte meg.Végeredmény: 1. Maticsek Tamás (Szigetvár), 2. Koller Patrik (Vásárosdombó), 3. Balogh Frigyes (Pécs), 4. Gazdag Dávid (Szigetvár).

A legjobb női játékosok: 1. Adorján Erika (Dunaszentgyörgy), 2. Rajnai Dóra (Pécs), 3. Berta Attiláné (Szigetvár), 4. Kovács Ildikó (Szigetvár).

Különdíjak. A legmagasabb kiszálló: 121, Lázár Krisztián (Pécs). A legtöbb 180: 2, Fónai Milán (Pécs). A legfiatalabb játékos: 9 éves, Nagy Áron (Pécs).