Idén már kétnapos lesz a komlói Bázis Kupa

Dibusz Dénes mezét is megnyerheti egy szerencsés a hagyományos ünnepi kupán.

Az ünnepek alatt bizony sokaknak érdemes lesz odafigyelni arra, hogy miből mennyit esznek majd. Idén december 28–29-én ugyanis újra, immáron harmadik alkalommal rendezik meg Komlón a Bázis Kupa, kispályás labdarúgótornát. Idén ráadásul részvételi csúcs lesz, ugyanis először az ünnepi torna történetében 24 csapattal veszi majd kezdetét a meccsdömping a Városi Sportközpontban.

Nem csak ez az egyetlen újdonság a Bázis Kupán, hanem már önmagában az időpont is. Most először lesz ugyanis két- napos a versengés. Az első napon, december 28-án, pénteken rendezik meg az első csoportkört. Itt hat darab négy fős csoportot alakítanak ki. A kvartettek első két helyezettjei jutnak majd tovább, ők léphetnek pályára december 29-én, szombaton is. Akkor egy újabb csoportkör következik, itt négy háromfős csoport lesz, ahonnan újfent az első két helyezett jut be a legjobb nyolc közé, az egyenes kieséses szakaszba.

A vérre menő csaták mellett lesznek kísérőprogramok is. A torna második napján a Komlói Bányász U9-es gyerekcsapata játszik majd bemutató meccset, de megmutatja magát a közönségnek a komlói ritmikus gimnasztika szakosztály, és a Dance For Life hiphop, és modern tánccal foglalkozó formáció is.

A résztvevőkre pedig értékes nyeremények is várnak majd. A felajánlásoknak köszönhetően idén többek között Dibusz Dénes, a Ferencváros és a magyar válogatott kapusának a nemzeti csapatnál viselt mezét nyerheti meg valaki, de a Paks játékosa, Bartha László, és az egykor a német válogatott ellen két gólt szerző Torghelle Sándor is felajánlotta saját, a klubcsapatában hordott dresszét.

