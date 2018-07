Idén újra nekivágnak

Nem változtat keretén az Extraligában legutóbb ezüstérmet szerző PTE-PEAC Kalo Méh asztalitenisz-csapata, amely a csalódást keltő 2. hely után az új szezonban újra fel akar érni a dobogó tetejére.

Bár sorsolás még nincs, az eldőlt, hogy szeptember 8-án rajtol az asztaliteniszezők férfi Extraligája, a legmagasabb osztályú csapatbajnokságban két baranyai klub érdekelt, a PTE-PEAC Kalo Méh és a Komló. A pécsiek legutóbb a 2. helyet szerezték meg, ami csalódás volt számukra. Főleg, hogy megnyerték az alapszakaszt, a négyes döntőben viszont az elsőségért vívott meccsen kikaptak a Celldömölktől, pedig a nagy sikerhez egy döntetlen is elég lett volna számukra.

– A játékosok kezdik feldolgozni a történteket, nincs más hátra, mint újra nekivágni. Megpróbálunk idén elsők lenni – mondta Orosz Gábor játékos-edző. – A keret ugyanolyan összetételű, mint legutóbb, Demeter Lehel, Lindner Ádám és Gerold Gábor alkotja, a tartalék és egyben a vezetőedző Dudás Róbert. Ugyan többen jelezték, szívesen folytatnák nálunk, de a régiekkel megvagyunk elégedve. Az edzések elkezdődtek.

A PEAC érdekelt a férfi NB I.-ben is, méghozzá két együttessel. A II. már tavaly is ott szerepelt, a III. számú gárda viszont most került fel. Utóbbit tehetséges fiatalok alkotják, velük kapcsolatban az a cél, hogy ebben az osztályban fejlődjenek és játéklehetőséghez jussanak magasabb szintű bajnokságban is. Mindkét társaságnál a bennmaradás a cél, ezt 6–6-os kerettel akarják elérni. A játékosállományban annyi a változás, hogy Bihercz Tamás eligazolt, Ausztriában folytatja.

Az PEAC-cal kapcsolatos a hír, hogy a Kolozsváron rendezett serdülő és ifjúsági Eb-nek pécsi résztvevője is volt. A nagy ígéret, Hőgye Dániel tagja volt a 12. helyet elcsípő magyar serdülő válogatottnak, egyéniben vigaszágon 2. lett. A játékosok között ott volt a most még tolnai színekben induló Balogh Bence, aki ősztől Pécsre igazol. Hőgyééket az Eb-n Lindner Ádám, a PEAC extraligás csapatának oszlopos tagja irányította, ő ennek a legfiatalabb korosztálynak a szövetségi kapitánya.