Ifjú focisták foglalják el a szigetvári sportcsarnokot

Február összes hétvégéjén ifjú focistákkal telik majd meg a szigetvári sportcsarnok. A baranyai kisvárosban 16. alkalommal rendezik meg a Dél-Zselic Gyermek Labdarúgó Fesztivált, amelyen 5 korosztály közel 60 csapata méri össze erejét a nemzetközi mezőnyben.

Az ország minden tájáról, sőt, még a szomszédos Horvátországból is érkeznek utánpótlás-egyesületek Szigetvárra, hogy összemérjék erejüket a XVI. Dél-Zselic Gyermek Labdarúgó Fesztiválon. A torna február 2-án, vasárnap az U17-es gárdák küzdelmeivel veszi kezdetét, majd további három hétvégén keresztül tart.

– Ahogy minden évben, idén is remek hangulat várható – mondta lapunk Horváth László, a labdarúgó fesztivál főszervezője. – A négy hétvégén öt korcsoport fogja összemérni erejét. A Dél-Zselic kiemelt, kétnapos tornái ezúttal is az U11-es és az U13-as együttesek küzdelmei lesznek. Ezeken a hétvégéken általában teljesen megtelik a szigetvári sportcsarnok, ami 400 főt jelent. Miután a kézilabdacsapat is megszűnt, ez az egy olyan sportrendezvény maradt a városban, amikor teljesen ki van használva a létesítmény.

Horváth László tavaly egészen ezüstéremig vezette az U11-es szigetvári fiatalokat, ami a kupa történetének legjobb hazai szereplése volt. Ezúttal viszont kizárólag rendezőként vesz részt a népszerű tornán. A tréner jelenleg a Szigetvár U7-es focistáit edzi, akiket jövőre már megmérettetne a legfiatalabbak között.

Dél-Zselic Gyermek Labdarúgó Fesztivál. Időpontok: február 2. (U17-es korosztály), február 8. (U15), február 9. (U9), február 15-16. (U11), február 22-23. (U13).

Helyszín: Szigetvár Városi Sportcsarnok.

A résztvevő csapatok: Szigetvári LE, MKFC, Budatétény SE, Debrecen SC, Barcs, Dombóvári FE, Siklósi FC, PMFC, Nagybajom, FC Budapest, Halász FS, PEAC, Komlói Bányász, Petica Team (horvát), Csep-Gól FC, Lobogó FFC, Kozármisleny FC, Pécsi Sportolda, Szekszárdi UFC, PVSK, Zalaszentgrót, Donji Miholjac (horvát), Kétújfalu SE.