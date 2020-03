Ikszeltek a főpróbán a pécsiek

Teljes a Kozármisleny csapatának tavaszi kerete.

Döntetlennel zárta főpróbáját a PMFC labdarúgócsapata. Az NB III. Közép-csoportjának első helyén álló pécsiek a nyugati elsővel mérkőztek, akik ellen 1-1-et játszottak. Az első találatot a vendégek szerezték, Gera talált be a 23. minutumban, amire azonnal jött is Kónya válasza. Bár a Pécs többször is kifejezetten veszélyes szituációból tüzelhetett, az érdiek kapusa bravúrral megakadályozta a hazaiak győzelmét.

A pécsi egyesülethez kapcsolódó hír, hogy partneri együttműködés keretében márciustól a PMFC-nek is lesz csapata a Hungarian Pro Clubs League-ben, amely a FIFA virtuális labdarúgójáték hivatalos magyarországi bajnoksága.

PMFC–Érd 1-1 (1-1)

Férfi labdarúgó felkészülési mérkőzés. Pécs, 150 néző. PMFC: Helesfay – Sági (Katona, 64.), Gajág, Rácz, Németh M. – Grabant, Futó, Nikic (Koller, 76.) , Szabó (Adamcsek, 46.) – Kónya, Geiger (Godzsajev, 90.). Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Kónya (25.), ill. Gera (23.)

A Kozármisleny eközben győzelemmel hangolt a folytatásra. A horvát megyei II. osztályú Várdarócot győzték le Pókos Csaba tanítványai 2-0-ra. Az első játékrészben Gere tudott eredményes lenni, míg a hajrában éppen az ő helyére beálló Tóth vette be a vendégek kapuját.

A kék-fehérek közben azt is bejelentették, Szilesz Matej, egy magyar származású, horvát szélső középpályás-védő az utolsó téli érkező. A játékos éppen a partner Várdaróc csapatától igazol át.

HR-Rent Kozármisleny–Várdaróc (horvát) 2-0 (1-0)

Férfi labdarúgó felkészülési mérkőzés. Kozármisleny: Ipacs – Nagy Á., Füredi (Kocsis, a szünetben), Berdó – Ulakity, Fenyvesi (Rácz Á., 68.), Kozics (Horvát, 60.), Márkvárt, Turi (Kiss K., 68.) – Babinszky (Siles, 68.), Gere (Tóth M., 60.). Vezetőedző: Pókos Csaba.

Gsz.: Gere, Tóth M.