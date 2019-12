Ilyen volt a megye I. képekben: a Pécsvárad és a sör a nyerő

Ez a félév sem telt el eseménytelenül, a Baranya megyei Premier League 2019/20-as őszi szezonja sok góllal és remek hangulatú rangadókkal örvendeztette meg szurkolóit.

A Dunántúli Napló fotóriporterei természetesen most is lesben álltak, hogy megörökítsenek egy-egy látványos, érdekes vagy vicces mozzanatot a pályán és annak szélén. Az elmúlt két évhez képest mindkét területen volt hasonlóság, hiszen a zöld gyepet idén is a sorozatban már harmadik bajnoki címe felé robogó Pécsvárad uralja, a játéktéren kívül pedig továbbra is tartósan a jó hideg sör és a szotyi a nyerő.

A fotókon jól látható, hogy ezen őszön is megkaptunk mindent, amiért szeretjük a megyei labdarúgást, kezdve a szomszédvári, túlfűtött rangadóktól, a telefonfülkéből való jegyárusításon át, a félresikerült pályavonalazásig. Ráadásul számos képzett, technikás labdarúgó rúgja a bőrt megyénk élvonalában, így a játék színvonala miatt is érdemes volt kilátogatni a mérkőzésekre.

S természetesen érdemes lesz kilátogatni jövőre is, hiszen még csak most kezdődött el a téli szünet, de már most várjuk a folytatást. Vajon képes lesz megőrizni hibátlan mérlegét a bajnokság végéig a Pécsvárad? A Komló, PEAC és a Mohács hármasából melyek érnek oda a dobogóra? Az ősz meglepetéscsapatának számító, jelenleg ötödik Boda folytatja-e remek szereplését? A tavalyi negyedik Siklósnak sikerül-e kimásznia a gödörből? Folytatás márciusban…