Imovbioh is játszhat már a vasárnapi hazai bajnokin

Az első fordulóban, a Szekszárd elleni idegenbeli derbin egyértelműen többet kaptunk a PEAC-Pécs női kosárlabdacsapatától, mint amennyire számítottunk. Meszlényi Róbert együttese ugyanis nem csupán szépen helytállt az előző szezon ezüstérmesének otthonában, hanem addig küzdött, hajtott, amíg kikaparta magának a gesztenyét, s volt esélye a győzelemre.

A győzelem végül nem jött össze, de így is dicséretet érdemeltek Barnai Juditék. Akik a következő körben, most vasárnap már hazai pályán, saját szurkolóik előtt is megmutathatják, hogy mire képesek: az MTK-val csapnak össze. Ezúttal természetesen a házigazdák lesznek az esélyesek, s nincs mese, ezt a meccset meg kell nyerniük. Tovább javítja a PEAC-Pécs esélyeit, hogy a nigériai center, Imovbioh csatlakozott társaihoz, így őt is bevetheti Meszlényi Róbert – vele kiegészülve az eddiginél is sokkal ütőképesebb lesz a csapat a palánkok alatt.

