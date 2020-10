Ismét győzött a PEAC-Pécs, nyeretlen maradt a PINKK

A női kosárlabda élvonal két pécsi együttese egyaránt szombaton 18 órai kezdettel lépett parkettre a bajnokság 3. fordulójában.

A PEAC-nak ismét jól ment a Lauberben, ahol sorozatban a második meccsét is megnyerte. Így kijelenthető: jól kezdte a szezont Csirke Ferenc együttese. A PINKK viszont a harmadik körben sem bírta el első számú centere hiányát. Váriék a fővárosban, a TFSE-MTK ellen is vereséget szenvedtek, így továbbra is nyeretlenek.

PEAC–Pécs–ELTE BEAC Újbuda 65-59 (18-14, 16-11, 16-11, 15-23)

Női kosárlabda NB I., 3. forduló. Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok. PEAC: Sánta 8/6, Wentzel 9, Strautmane 11, Kiss V. 8, Andusic 12. Csere: Sarok 6/3, Kaposi 2, Szücs R. 9/6, Habling. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

TFSE-MTK–PINKK-Pécsi 424 76-63 (31-11, 18-14, 15-27, 12-21)

Női kosárlabda NB I., 3. forduló. Budapest. PINKK: Vorpahl 12/6, Szücs L 5/3., Vári 8, Demeter 5, Kovács K. 9. Csere: Tenyér 5, Zubac 6, Zsilinszky 4, Jáhni 2, Horváth Z. 7 Vezetőedző: Vanja Miljkovic.