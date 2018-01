Ismét összecsapnak, nagy csata várható

Az ebben a párosításban megszokott nagy csatára, kiélezett, jó meccsre van kilátás szombat délután (18.00): a PEAC-Pécs női kosárlabdacsapata a PINKK-Pécsi 424 együttesét fogadja a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

A két csapat hasonlóan szerepel a bajnokságban, s hasonló játékerőt is képvisel. A PEAC-Pécs hat győzelemmel és hat vereséggel a hetedik helyen áll, míg a PINKK 5/7-es mutatóval a nyolcadik. Az őszi egymás elleni meccsen Kozármislenyben 77-72-re a házigazdák nyertek, nem kérdés, Gabriel Carrasco tanítványai most vissza akarnak vágni.

– A játékosaim pontosan tudják, hogy ez most több lesz, mint egy átlagos bajnoki

– fogalmazott a PEAC-Pécs spanyol vezetőedzője, Gabriel Carrasco. – Jelen pillanatban úgy néz ki a csapatunk, hogy van öt rutinos felnőtt játékosunk, Licskai Zsófia mellett a négy légiós, Rasheed Rita talpsérülése ugyanis sajnos a vártnál lassabban gyógyul. Csak az utolsó pillanatban dől el, hogy játszhat-e. De két hete már így készülünk, ezért nagyon bízom benne, hogy nem egy ember pótolja majd őt, hanem mindenki, aki pályára kerül, kicsit többet tesz bele a közösbe. Ezen a meccsen pedig különösen fontos lesz a közönség támogatása, nagyon örülnék, ha szurkolóink lennének a csapat hatodik embere, és hozzásegítenének minket a győzelemhez.

A két csapat utóbbi öt meccsét alapul véve egyértelműen a leendő házigazdák vannak jobb passzban. A PEAC-Pécs négy bajnokiját behúzta, s csak egyet bukott el, a PINKK-Pécsi 424 viszont két siker mellett háromszor kikapott.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Jó ritmusban, lendületben vagyunk – bizakodott Kond Árpád, a PEAC-Pécs ügyvezető igazgatója. – Mentálisan, a csapategységet illetően, továbbá a hit és az önbizalom terén is rendben van a csapatunk. Bár kevesen vagyunk, szűk a rotációnk, abban biztos vagyok, hogy mindenki mindent megtesz majd a győzelem érdekében.

Amennyiben a PEAC-Pécs megnyeri ezt a mérkőzést, várhatóan az alapszakasz végéig maga mögött tartja a PINKK csapatát. Fordított esetben azonban minden bizonnyal Jens Tillman együttese kerül előnyösebb pozícióba – nem csoda, hogy nagy csatát várunk.

Kétségtelen, szebb a múlt, mint a jelen

Nemrég még olyan meccs volt ez, amelyikről nem lehetett hiányozni, s amelyikről még másnap és harmadnap is beszéltek a szurkolók. Köszönhetően elsősorban annak, hogy a presztízs mellett rendre más tétje is volt egy PEAC-Pécs–PINKK-Pécsi 424 csatának: két olyan csapat játszott egymással, amely az élmezőnyhöz tartozott a hazai porondon, s bizony megesett, hogy ők ketten vívták meg az aranycsatát. A többiek már elvéreztek, s mindenki erre a végletekig kiélezett döntőre volt kíváncsi. Ekkor a fél ország irigyelte Baranyát.

Örülnénk, ha most is így lenne, de sajnos ettől messze vagyunk. Nagyon sok szurkoló eltűnt a két csapat mellől, mögül, s bizony manapság annak is örülni kell, ha egy ilyen rangadón fél ház van. Az évek óta tartó szembenállás miatt jelenleg két középcsapat néz majd ma délután farkasszemet egymással – ez pedig nem különösebben mozgatja meg a jobbhoz szokott közönséget.