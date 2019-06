Izgága, hiperaktív gyerekből is lehet jó játékos

Eddigi munkája elismeréseként „A Magyar Sakkozásért Kitüntető Díjban” részesült Ziegenham Gábor (56). A kitüntetést a Magyar Sakkszövetség adományozta.

– Már elsős koromban megtanultam sakkozni, Asztalos Laci bácsi volt a nevelőtanárom, ő szerettette meg velem ezt a játékot – kezdi a civilben vegyészmérnök Ziegenham, aki az NB II.-es szentlőrinciek csapatvezetője. – A legutóbbi bajnokságban egy meccsre beszálltam, de általában erre nincs idő, túl sok az egyéb feladat. Például a bíráskodás, az összes hazai NB II.-es bajnokit én vezettem. A Szentlőrinc SE-nek három szakosztálya van, a sakk, a labdarúgás és a női kézilabda, a sakknak én vagyok a szakosztályvezetője. A sportkör mindenben támogat bennünket.

Szentlőrincen Kurucz Józseffel (akivel régi barátok, jól kijönnek egymással) együtt szervezik az iskolai sakkot, tavaly hat diákversenyt rendeztek. Évek során több mint száz gyermekkel foglalkoztak, és ez a szám csak egyre nő. Már óvodásokat is oktatnak.

– Ha betöltik a tizennyolcat, általában abbahagyják a sakkozást – folytatta Ziegenham. – Nem kell okosnak lenni egy sakkozónak, hiperaktív, izgága gyerekből is lehet jó játékos. Csak oktató kérdése, hogy mire viszik. Sokan nem értik, hogy miért áldozok rájuk annyi időt, de nagyon hálásak, szeretek velük foglalkozni. Régen sok csapat volt Baranyában és jóval többen is sakkoztak, mint manapság. Csak az iskolában harminc-negyvenen űztük ezt a sportágat. Most hétfőnként sakk-klubot tartok, ketten járnak oda.

Ziegenham lánya harmincegy, a fia huszonnyolc éves. Utóbbi valamikor sakkozott, aztán amikor beiratkozott az egyetemre, abbahagyta.