Izgalmas kerékpártúrát szervez a DÖKE

A DÖKE Komló rend szerint érdekes szabadidős sportprogramokat rendez, ami most hétvégén következik, az azonban talán az eddigiek közül is kiemelkedik. Július 28-ára, azaz most szombatra ugyanis egy olyan kerékpártúrát hirdetett meg, amelynek a teljesítése nem csak egészséges testmozgást, de garantáltan egy kis kihívást is jelent az érdeklődőknek.

Szombaton reggel 7.45-re hirdették meg a szervezők a gyülekezőt Komlón, a Városi Sportközpont elé, innen indul majd útjára a mezőny 8 órakor. Aki pedig kellő elszántságot érez magában, hogy nekivágjon a kerékpáros túrának, az a Komló–Zobákpuszta–Hosszúhetény–Pécsvárad–Mecseknádasd–Óbánya–Mecseknádasd–Pécsvárad–Hosszúhetény–Zobákpuszta–Komló kör végén elmondhatja majd, hogy nem kevesebb, mint 75 kilométert teljesített. A program hangsúlyozottan nem verseny, a cél kizárólag a mozgás, remélhetőleg szép nyári időben. Tervezetten négy pihenőhelyet iktattak be a szervezők a 75 kilométerbe, de az is mutatja a szabadidős jelleget, hogy jelezték, igény esetén akár több megálló is lehet majd. A mezőny együtt fog haladni, senkit sem hagynak majd leszakadni. Nevezési díj nincs, bárki részt vehet tehát a DÖKE kerékpártúráján, aki kedvet érez magában hozzá.