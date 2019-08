Izgalmas párosításokkal rajtol a megyei élvonal

Izgalmas párosításokkal rajtol el a hétvégén az AutóCity Volkswagen Megye I. osztály. A Mohács a hétközi Magyar Kupa-fordulóban a PEAC 8-1-es kiütésével jelezte, hogy komolyan számolni kell vele a bajnokságban is. Takács Lajos együttese a mindig kiszámíthatatlan Szentlőrinc II.-t fogadja szombaton, de kiváló meccsnek ígérkezik a címvédő Pécsvárad villányi vendégjátéka is.

Augusztus 24., szombat, 17.30

Mohács–Szentlőrinc II.

Szerda este lejátszotta első idei tétmeccsét hazai pályán a Mohács, amely a PEAC-ot fogadta a Magyar Kupa megyei selejtezőjének 2. fordulójában. Egy szoros meccsre volt kilátás, ezzel ellentétben a házigazda valósággal átgázolt a pécsieken, Schmidt Zsolt mesterhatosával kiütéses, 8-1-es győzelmet aratott. Szombaton rajtol a pontvadászat a megyei élvonalban, az előző szezont az ötödik helyen befejező mohácsiak a mögöttük záró (6.) Szentlőrinc II.-t fogadják a Kórház utcai sporttelepen.

Takács Lajos, a Mohács vezetőedzője: – Nagyon készültünk a PEAC elleni Magyar Kupa-mérkőzésre, hiszen szerdai ellenfelünk és a Pécsvárad ki lettek kiáltva a bajnokság két legerősebb csapatának, mi pedig be akartuk bizonyítani, hogy velünk is számolni kell. Az egy kupameccs volt, a bajnokság viszont egy hosszabb folyamat, ahol minden héten jól kell szerepelni ahhoz, hogy a végén jó eredményt érjünk el. A Szentlőrinc II. egy „sötét ló”, soha nem lehet tudni, hogy éppen ki játszik vissza az NB III.-ból. Természetesen szeretnénk a bajnokságot is jól kezdeni, de nehéz feladat vár ránk a hétvégén.

Lóth József, a Szentlőrinc II. vezetőedzője: – Mi nem helyezésben gondolkodunk, nálunk az a legfontosabb, hogy az utánpótlásunkból a fiatalokat minél előbb megmérettessük egy felnőtt bajnokságban, erre tökéletes célt szolgál a megyei I. osztály. Aki itt bizonyítja rátermettségét, és kellő tapasztalatot szerzett, annak a következő lépcsőfok az NB III.-as csapatunk. Ezért sincs veszteni valónk, hiszen ezt a szakmai koncepciót követjük, ez a mi utunk. Mindenképp egy őszinte futballt szeretnénk felvállalni, amiből az egész csapat profitálhat.

Augusztus 24., szombat, 17.30.

Sport36 Komló–Gyógyfürdő Harkány

A komlóiak előző szezonja igencsak felemásra sikeredett, mindösszesen háromszor győztek ősszel, az idény második felében viszont megtáltosodtak, s végül a hetedik helyet kaparintották meg. Ha augusztustól kezdve a tavaszi formáját veszi elő Tóth Máté együttese, akár a dobogóért is harcban lehet a 2019/20-as versenyfutásban. A Bányász első bajnokiján a Harkányt fogadja, amely – ha a kizárt Szászvárt nem számoljuk – az utolsó előtti, 13. helyen zárt júniusban.

Sellye–PVSK

A Sellye kiválóan kezdett tavaly, de a csapat formája a szezon második felére visszaesett, ami a 10. helyre volt elég. Szombaton a PVSK-t fogadják, amelynek a kerete szinte teljesen kicserélődött a nyár folyamán, de ha összeérnek a pécsiek, akkor könnyen beleszólhatnak idén a „nagyok” dolgába.

Villány–Pécsvárad R-Bus

A vasárnapi játéknap legnagyobb rangadóját Villányban rendezik, ahova a címvédő Pécsvárad látogat. A házigazda sokáig a dobogóért is harcban volt, de végül meg kellett elégednie a kilencedik hellyel. Az aranyérmes vendég kerete pedig idén sem gyengült, sőt, NB III.-as szintű játékosokkal erősödött, így nem lehet kérdés, hogy Varga László együttese idén is az elsőséget célozza meg.

Augusztus 25., vasárnap, 17.30.

Thermal Spa Siklós–Boda

A Siklós egészen az utolsó fordulóig versenyben volt a dobogóért, amelyet végül a Szederkény elhappolt előle. Nagy Balázsék is jól erősítettek a nyáron, és valószínűleg idén is komolyan kell számolni velük. Vasárnap a Boda vendégeskedik náluk, amely teljesen újjáépült a nyáron, így nehéz megjósolni, milyen meccsre számíthat a siklósi közönség.

Bóly–Lovászhetény

Keretét nézve egyáltalán nincs rossz csapata a Bólynak, mégis az utolsó helyen zárta a 2018/19-es szezont. Biztató jel azonban, hogy két tétmeccset már megnyert a nyáron Gulyás Gergely együttese, s bejutott a Magyar Kupa megyei selejtezőjének 3. fordulójába. Akár a bajnokságot is szépen kezdhetik a bólyiak, hiszen a Lovászhetény látogat hozzájuk, amely tavaly nem sokkal előttük, a 12. pozícióban zárt.

A Magyar Kupa (megyei selejtező) 2. fordulójának végeredményei: Mohács–PTE PEAC 8-1, Siklós–Szederkény 2-2 (büntetőkkel: 4-3), PVSK–Villány 2-3, Bóly–Boda 1-0.