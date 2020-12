Jakobi Júlia dobogós helyezést ért el Tatán

Bronzérmet szerzett Tatán, a kadét és junior (U15-U17) korosztályoknak rendezett Magyar Kupa-fordulóban a PTE-PEAC vívója, Jakobi Júlia.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A kadét lányok csoportkörét Jakobi négy győzelemmel és egy vereséggel zárta. A 64-es táblán 15/6 arányban verte meg ellenfelét, a 32-es táblán pedig Gajzinger (MTK) ellen aratott 15/10 arányú sikert. A pécsi sportoló a legjobb nyolcba jutásért folytatta győzelmi szériáját, a BVSC tehetségét, Andrásfi Júliát is megverte (15/10), majd ugyanilyen arányban Demetert (BVSC) is felülmúlta az elődöntőbe jutásért. Jakobit csak a későbbi győztes, Salamon tudta megállítani. Magda Jázmin a 36. helyen, Herke Réka az 54. helyen fejezték be a fordulót.

A kadét fiúk 98 fős mezőnyében a PTE-PEAC versenyzői közül Farkas Bulcsú a 35. helyen, Gyenis Máté a 46. helyen végzett. A juniorok versenynapján a fiúk mezőnye 98 vívóval zajlott. A legjobb pécsi eredmény Merkl Levente 13. helyezése; Hardi Ádám ezúttal a 23. helyen, Farkas Bulcsú az 54. helyen végzett.

A 17–18 éves lányok mezőnyében 78 vívó vett részt, Jakobi közöttük is versenybe szállt, és 18. lett. Miklós Fanni a 22., Magda Jázmin az 52. helyen fejezték be a 4. forduló versenyszámát.