Januárra állhat össze teljesen a Panthers játéka

Óriásit fordított a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata az Alba Fehérvár ellen az NB I. ötödik fordulójában. Dragan Alekszics szavai óriási hatást gyakoroltak játékosaira.

Ezt ne hagyja ki! Kövekkel, husángokkal ostromolják a magyar határt a migránsok (videó)

A sírból állt fel, és nyert az Alba ellen a PVSK hétvégén. A nagyszünetben Dragan Alekszics vezetőedző valószínűleg varázsolt, mert szavai hatására egészen más gárda tért vissza a parkettre.

– Az első az volt, mert mindenki elveszettnek látszott, hogy fejben összeszedjük magunkat, és sok energiával térjünk vissza a pályára. Elmondtam, nem kell nézni az eredményt, mennyi mínuszban vagyunk, csak sokkal jobban védekezni és dobni, mert az első félidőben sok ziccert is hibáztunk – kezdte kérdésünkre Alekszics. – Váltottunk védekezésben is, mert az elzárásokból sok problémát okoztak.

Ahogy látszott, sikerrel zárulhat a meccs, a csarnok is egyre hangosabban zúgott, a tréner viszont igyekezett mindent kizárni.

– Csak arra koncentráltam, hogy játszunk jobban, mint az első félidőben. Nem néztem az eredményjelzőt, csak arra figyeltem, hogyan javulhatunk. Kellett, hogy a két amerikai, Bryson és Haynes-Johns extrát hozott, és mindenki segíteni akarta őket – válaszolta arra, milyen volt a pályán kívülről az álomszerű fordítás.

– Ez a csapat jó játékosokból áll, olyanokból, akik segíteni akarják egymást. Nem a problémára fókuszáltak, hátrányban is játszani akartak és nyerni. Amikor a játékos mentálisan jó, akkor véghez tudja vinni, amit az Alba ellen tettünk. Nagy ereje lehet a keretnek, hogy képes ilyen helyzeteket kezelni, és versengő játékosokkal van tele. Ha ki is kapunk, már másnap ismét edzeni, tanulni akarnak.

Hozzátette, most kezd igazán körvonalazódni, mit kell játszaniuk, mert a szezon előtt sok problémájuk volt, és sokszor kikaptak, de most elkapták a ritmust, és fejben is egyre jobbak lesznek. Gordon érkezésével helyére került egy fontos darab a kirakósban, de hogy minden összeálljon, idő kell. Jóslása szerint januárra tökéletesedhet a játékuk. A Fehérvár ellen egy másik puzzle is a helyére került, ismét nagy számban érkeztek a rajongók, akik sokszor nem álltak teljes vállszélességgel az edző mellet eddig.

– A szurkolók olyanok, amikor nyersz, te vagy a legjobb, amikor veszítesz, a legrosszabb. Ez teljesen normális, viszont Pécsen óriási segítséget nyújtanak a csapatnak, és ez is minden meccsel egyre jobb lesz. A tavalyi szezon után most ismét mellettünk lehetnek, de még vissza kell őket csalogatni. Meg kell találni újra a csapat és köztük az összhangot – fejtette ki, majd elárulta, miért döntött úgy, már nem angolul nyilatkozik. – Régóta vagyok itt, és bár korábban is tudtam magyarul, problémát jelentett beszélni. Most váltottam, próbálkozom. Tudom, még nem az igazi, okoz félreértéseket, de igyekszem. Szerintem nem megy rosszul.

A következő kihívás vasárnap jön, a második Szolnok otthonában folytatja a Pécs.

– A Szolnok elleni is fontos lesz, hogy mentálisan erősek maradjunk, mert fizikálisan nagyon erős csapat. A két centerük, Cakarun és Taiwo is rendkívül jó felépítésű, és mellettük ott van az egyik legjobban védekező magyar kosárlabdázó, Kovács Péter, valamint az amerikai Cummings – tekintett előre. – Ha mentálisan jók leszünk, és fizikálisan felvesszük a harcot, akkor van esélyünk, de nagyon nehéz lesz.