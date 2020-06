Játékosként a Dunaföldvárnál folytatja Selymes

Nyolc év után a váltás mellett döntött a Sport36-Komló NB I.-es férfikézilabda-csapatának hálóőre, Selymes Attila, aki az NB II.-es Dunaföldvárnál folytatja játékosként. A baranyai klubtól viszont továbbra sem távolodik el.

Klubot vált Selymes Attila, a komlói kézilabdacsapat hálóőre, aki nyolc év után nem lesz benne a kék-fehérek bajnoki keretében. A jövőben az NB II.-es Holler UFC Dunaföldvár hálóját őrzi majd. Azonban továbbra is dolgozik a Komló sikereiért is, hiszen folytatja az utánpótláskapusok felkészítését, valamint az U11-es gárda irányítását is megkapta.

– Harmadik számú kapusként számítottak rám Komlón. Én úgy gondolom, le tudtam volna még húzni itt egy-két évet NB I.-ben, de az élet nem így hozta. Ezért döntöttem úgy, hogy elmegyek alsóbb osztályba játszani. A Holler nagyon jó ajánlatot tett, amit elfogadtam. Nagy tervek vannak, az NB II.-ből szeretnének feljutni NB I. B-be. Ez számomra ideális, hogy a főállású edzős­ködés mellett még védhetek és célokért küzdhetek – válaszolta Selymes Attila a váltás okait firtató kérdésünkre. – Huszonnégy éves koromban érkeztem Komlóra. Ez volt a nyolcadik évem itt, ami alatt végigjártam a ranglétrát, voltam csapatkapitány is. Azért döntöttem csak a váltás mellett, mert én még szeretnék védeni, de itt csak minimális játékperceim lehettek volna. Voltak ajánlataim más NB I.-es kluboktól is, de nem szerettem volna elhagyni Komlót. A vezetőség egy nagyon szimpatikus koncepciót állított össze. Most elkezdem az utánpótlás­edzősködést, illetve folytatom az utánpótláskapusok felkészítését és a későbbiekben a felnőtt kapusok edzését is megkaphatom. Ez a tervem, ebben képzelem el a jövőmet. Ezért szereztem meg az edzői papírokat is. A családom is ide köt. Komlón telepedtem le, itt a feleségem, itt a fiam. Nem akartam már tovább költözni. Ezért döntöttem egy alacsonyabb osztályú, kisebb csapat mellett.

A nyolc év alatt természetesen rengeteg szép emléket szerzett Komlón Selymes, de ezek közül is kiemelkedik három találkozó.

– Három kulcsmomentumot tudnék kiemelni. Amikor a hazai Pécs-meccsel eldőlt, hogy feljutunk az NB I.-be, a megnyert Ligakupa-döntő, illetve a nemzetközi kupában, az Olympiakosz elleni találkozó – mondta a hálóőr.