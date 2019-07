Jelena Mislenyben akarja újra elkapni a fonalat

Játszott az élvonalban, a Honvédnál és a Paksnál is látták, hogy van benne potenciál, ám valahogy nem tudott megragadni ezekben a klubokban. A legutóbbi szezonja nem sikerült túl jól Jelena Richárdnak, akitől sokat várnak a HR-Rent Kozármislenynél.

Az előző szezonban bizony döcögött a szekér a kapu előtt, nem volt túl gólerős a Kozármisleny NB III.-as labdarúgócsapata – a harminc meccsen elért 33 találat nem túl fényes mutató. Nem csoda, hogy a nyári szünetben szerettek volna egy jó támadót igazolni, s úgy tűnik, Jelena Richárd személyében megtalálták a megfelelő játékost. Sokat várnak tőle.

– A kiválasztásánál nagyon fontos szempont volt, hogy helyi, saját nevelésű játékos – mondta lapunknak Magyar Márk, a mislenyiek klubigazgatója. – Tisztában vagyunk a képességeivel, de azt is látjuk, hogy nem tart ott, ahol a tehetsége alapján tartania kellene, valamiért megtorpant a felfelé ívelő karrierje. Bízunk benne, hogy nálunk ismét magára talál, s jó százalékban értékesíti majd a helyzeteket.

Annak idején, a Honvéd edzőjeként Marco Rossi, a jelenlegi szövetségi kapitány is felfigyelt rá – márpedig neki jó a szeme. Az utánpótlásból felvitte a felnőttekhez, ahol az első három edzőmeccsén egyaránt betalált, s később az első bajnokikon is lehetőséget kapott. A Honvéd után újabb élvonalbeli gárda, a Paks csapott le rá, ahol tizennégyszer szerepelhetett a legmagasabb osztályban. A folytatásban jött az egyaránt NB II.-es Csákvár, a Zalaegerszeg, majd legutóbb a Mosonmagyaróvár – most pedig a Kozármislenynél vár a bajnoki rajtra.

– Az biztos, hogy nem szeretnék még egy olyan évet, mint a legutóbbi

– mondta lapunknak a 21 éves Jelena, akivel nincs könnyű dolguk a védőknek, elvégre 190 centis és 93 kilós. – Mosonmagyaróváron gyenge volt az állomány, alig volt támadójátékunk, nem nagyon akadtak helyzeteim. Mindez kihatott a teljesítményemre, és az önbizalmam is megcsappant. A nyári szünetben voltak ugyan megkeresések a másodosztályból, de inkább a Kozármislenyt választottam. Egyrészt azért, mert honvágyam volt, másrészt jól ismerjük egymást a vezetőséggel, amely nagyon szimpatikus számomra, és a szakmai stábbal is. Itt dolgozik az a három edző, akik felvittek engem az NB I.-ig: Pókos Csaba, Kovács Zoltán és az édesapám, Jelena Richárd.

Utóbbinak köszönheti a legtöbbet, teszi hozzá. Mindig többet várt el tőle, mint a többiektől, ütötte-vágta – ezért jutott el oda, ahova. Az élvonalba, ahova vissza is akar kerülni.

– Fel szeretném építeni magam, cél a legmagasabb osztály! De nem csak erre koncentrálok, hanem arra is, hogy a Kozármisleny minél eredményesebb legyen. Úgy érzem, erős, ütőképes csapat alakul nálunk, amely szerintem bele tud majd szólni a bajnoki címért zajló versenyfutásba – fogalmazott Jelena, majd hozzátette, 18 évesen lőtt már 15-16 gólt a harmadosztályban, ezt most mindenképpen szeretné túlszárnyalni.

Ha összejön neki, annak nagyon fognak örülni Kozármislenyben.