Jelentős sikereket érnek el a PVTC versenyzői

Folyamatosan nő a sportágat és a pécsi egyesületet választó gyermekek száma.

Szép eredményeket értek el idén is a Pécs Városi Tenisz Club versenyzői, de még ezeknél a sikereknél is fontosabbnak tartja azt Simon István az egyesület elnöke, hogy folyamatosan nő a teniszt és a PVTC-t választó gyermekek száma. Mint elmondta lapunknak, ez jó visszaigazolása annak a szakmai munkának és közösségépítésnek, amit tudatosan fejlesztenek évek óta. Edzőik szakmai fejlődését kiemelten kezelik, nemzetközileg is elismert képzéseken vesznek részt, hogy a lehető legmodernebb edzésmódszereket elsajátítsák.

– A konkrét eredmények közül kiemelkedő a 15 éves Bartha Panna U16-os Magyar Bajnokságon elért 2. helye egyéniben, és 1. helye párosban, továbbá részt vehetett a magyar válogatott színeiben az idei Ifjúsági Olimpián – folytatta a vezető. – Szintén fontos szakmai siker, hogy a kiutazó csapat tagja volt Guoth Ambrus a PVTC edzője is. Büszkék vagyunk Vörös Petra sikereire is, aki válogatott kerettaggá vált teljesítményének köszönhetően.

Simon István hozzátette, hogy a 6–12 éves teniszezőik kosárnyi érmet szereztek az utóbbi hónapokban rendezett országos versenyeken, amihez Sáros Zoltán, Spitl Tamás, Vörös György edzők munkássága járult hozzá. A felnőttek közül a nők a Szuperligában az 5. helyet érték el, míg a férfiak bronzérmesek lettek az I. osztályban.

– Panna esetében a nemzetközi szint a mérce, jelentős fejlődési lehetőség van benne, de sok tudatos munka és áldozat kell a sikerhez – részletezte az elnök. – Petra 13 éves, nehéz jóslatokba bocsátkozni, de kiváló adottságai vannak, és igen tanulékony, abszolút fejlődőképes. Reméljük, ő is megállja a helyét nemzetközi szinten. A kicsik eredményeinek örülünk, ugyanakkor náluk még a mutatott játékot és elszántságot tartjuk fontosnak. Büszkék vagyunk arra hogy ebben a korosztályban tavaly novemberben a 2. legnagyobb csapattal vettünk részt a nekik szervezett csapatbajnokságon.

Az egyesületre még novemberben vár az említett megmérettetés a legkisebbekkel, ahol jó esélyekkel indul a 18-20 kis PVTC-s, de a lényeg, hogy élvezzék a versenyzést, a mozgást és így tanuljanak, fejlesszék magukat, hangsúlyozta Simon István.