Jó formában volt Kenderesi Tamás a kényszerszünet előtt

Nagyon jó formában érezte magát, így érthetően csalódott az olimpia, valamint a többi idei verseny elhalasztása miatt Kenderesi Tamás, a PSN Zrt. olimpiai bronzérmes úszója.

– Az idei események közül az országos bajnokságot, az Európa-bajnokságot és az olimpiát is elhalasztották. Hogy éli ezt meg egy olyan sportoló, aki már hónapok, sőt, évek óta ezekre a versenyekre készül?

– Természetesen van bennem csalódottság – árulta el lapunknak Kenderesi Tamás, a PSN Zrt. 23 éves olimpiai bronz-, valamint Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes úszója. – A január, február elsősorban arról szólt, hogy az áprilisi országos bajnokságon jól ússzak, de már az olimpiát is szem előtt tartottuk. Nagyon jó formában éreztem magam, már vártam, hogy versenyezhessek, de most ezzel kell együtt élni. Nincs más választásom. Vannak sportolók, akiknek sokkal nagyobb gondot jelent az olimpia elhalasztása. Én még fiatal vagyok, szóval még jövőre is ugyanekkora lesz az esélyem, mint most, hogy jól szerepeljek Tokióban.

– A jelenlegi helyzetben sokan otthon próbálják meg formában tartani magukat. Egy úszónál, hogy kell ezt elképzelni?

– Jelenleg sehogy, mert egy kicsit meg vagyok fázva, de egyébként szárazföldi gyakorlatokat végzek, hogy ne punnyadjak el. Öcsém, Kenderesi Péter válogatott szinten dzsúdózik, és ők is kaptak feladatokat, így majd együtt fogunk otthon tréningezni.

– Úgy tudom, hogy nemrégiben összemérte az erejét az öccsével dzsúdóban. Melyikük az erősebb?

– Szabályos küzdelemben esélyem sincs ellene, de szabálytalanul még simán lenyomom. Ha mondjuk felkapok egy széket, vagy valami mást, ami éppen kéznél van. Tizenöt évesen már több mint öt kilóval nehezebb, mint én. Szóval van „anyag” a gyerekben.

– Úgy tűnik, ontja magából a válogatott sportolókat a Kenderesi család. Mi a titok?

– Erről inkább édesanyámékat kellene megkérdezni. A bátyám, Loránd is egy rövid ideig válogatott úszó volt, de már abbahagyta. A kisebbik öcsémnek, Marcinak még nem tudom, mi lesz a sorsa. Ő egyelőre főzős videókat néz, és gyurmából készít kaját. Ez a mindene.

– Visszakanyarodva az úszáshoz: lehet tudni, mit hoz a jövő, vagy ebben a sportágban is teljes a bizonytalanság?

– Az Európa-bajnokságot csak augusztusig tolták el, szóval majd arra kell felkészülni. Csak még azt nem tudjuk, hogy pontosan hogyan. Ami biztos, hogy a Magyar Úszó Szövetség szervezésében egy koronavírus-teszten kell részt vennünk, s akinek negatív lesz az eredménye, az egy kihelyezett edzőtáborban készülhet. De remélem meg lehet oldani Pécsett is, hogy legalább a válogatott sportolók használják napi négy órában a medencét. Nagy a bizonytalanság, de én már a jövő héten el szeretnék kezdeni úszni.

Majd jövőre

Abe Sinzo, Japán miniszterelnöke és Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke kedden közös közleményben jelentették be, hogy a világon végigsöprő koronavírus-járvány miatt idén nem rendezik meg Tokióban a nyári olimpiát, legkésőbb egy évre elhalasztják, azaz 2021 nyarán kerítenek majd rá sort. Az olimpiai láng Japánban marad, és a Tokió 2020 elnevezés sem változik.