Jó meccsek várhatók a mohácsi Horfer Kupán

Negyedik alkalommal rendezik meg a Városi Sportcsarnokban a Horfer Kupát – a szervezők remélik, hogy az ingyenes sporteseményre idén is nagyon sokan látogatnak ki.

A szervezők az idei tornát amatőr, profi és öregfiúk (+35) kategóriában, összesen 31 csapat részvételével rendezik meg. A környéken egyedülálló, hogy ötször kétméteres kapura játszanak, hiszen inkább a 3×2-es méret a megszokott. A pályán egyszerre csapatonként öt játékos és egy kapus tartózkodhat majd.

A program pénteken este 18 órakor kezdődik.

Az öregfiúk számára szombaton rendezik a mérkőzéseket, míg az amatőr és a profi kategóriában – a csoportmérkőzések után kialakult sorrendet követően – vasárnap délután kezdődik a torna legérdekesebb része.

Az amatőröknél négy, míg a profiknál nyolc csapat jut az egyenes kieséses szakaszba. A tornán első- másod- és harmadosztályban szereplő labdarúgók is pályára lépnek (élvonalbeli és egykori neves, baranyai labdarúgók is szerelést öltenek, így például Márton Gábor, Tököli Attila és Márkvárt Dávid), illetve az öregfiúk között is találkozhatunk majd korábbi neves baranyai játékosokkal.

A zárónapon, vasárnap az is kiderül, megtörik-e a Keretbe SE egyeduralma, akik a profik között eddig mindhárom alkalommal bajnokok lettek.

A tornán kategóriánként díjazzák a legjobb játékost, a legjobb kapust, illetve a gólkirályt is. Megválasztják a torna legjobb mohácsi játékosát és a legsportszerűbb csapatát is.

A szervezők színvonalas tornára számítanak, izgalmas, kiélezett, és nem utolsósorban közönségszórakoztató mérkőzésekre (amelyeken remélhetőleg sok gól esik). Bíznak benne, hogy az idei rendezvényre is legalább olyan szép számban látogatnak ki a nézők, mint a tavalyira.

A belépés ezúttal is mindenki számára ingyenes lesz a Horfer Kupára.

