Jó mérkőzéseket vívtak, Schweier Csaba lett a gólkirály

Megtartották a városi kispályás labdarúgó-bajnokság ünnepélyes díjkiosztóját. A banketten elhangzott, hogy a népszerű pontvadászatot átszervezték, de a változások bejöttek.

– Jó bajnokság volt, színvonalas mérkőzésekkel, annak ellenére, hogy játékvezető-hiánnyal küszködtünk – értékelt a nevezett 43 csapat vezetői, játékosai jelenlétében Ábrahám Attila (az egykori FIFA-bíró, aki kényszerből maga is vezetett meccseket) létesítményvezető, a szervező PSN Zrt. képviseletében. – A négy csoportból háromban kiélezett küzdelem folyt, csak az utolsó forduló döntött a helyezésekről. Sokat javult a fegyelem, az egész idényben csak három végleges kiállítás történt a tavalyi kilenccel szemben.

A szezonban 81 játéknap volt, összesen 420 meccsel, ezeken 2214 gól esett. A legtöbbet a Forza Yellows érte el, 127-szer talált be az ellenfelek kapujába. Egy meccsen legtöbbször a Duplex Rota volt eredményes, 17-0-ra verte a Bioszoftot. Az évadzáró rendezvényen különdíjat vehetett át a legidősebb kapus (Csukás Béla) és a legidősebb mezőnyjátékos, Keresztes Ambrus.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– 1972 óta játszom a kispályán, korábban több csapatban szerepeltem, most a Pécsi Honvédban vagyok – mesélte a 68 éves Keresztes, a volt játékvezető. – Ugyan a játéknapok utáni éjszakákon vannak görcseim, de folytatni szeretném. Ha leállok, akkor jönnének az egészségügyi problémák, ezért is csinálom tovább.

A végeredmény

Elitliga (8 csapat): 1 Tűz-Partner, 2. Forza Yellows, 3. Express One. Gólkirály: Schweier Csaba (Tűz-Partner) 27 góllal. Legjobb kapus: Herbert Roland (Tűz-Partner).

I. osztály (13): 1. DPSE, 2. Rapid Body and Health, 3. Hotel Centrál. Gólkirály (holtversenyben): Kántor Dénes (DPSE) és dr. Bendes Ákos (Minarik) 17-17 góllal. Legjobb kapus: Bocz Károly (DOZSO SE).

Szenior Duplex Rota csoport (12): 1. Forza Yellows Szenior, 2. Tubák Kesztyű Pécs, 3. Duplex Rota. Gólkirály: Schweier Csaba (Forza Yellows) 56 góllal. Legjobb kapus: Barna András (Tubák Kesztyű Pécs).

Szenior 50 (10): 1. Fix-Ház Öregfiúk 50, 2. Duplex Rota 50, 3. Pécsi Honvéd Old Boys. Gólkirály: dr. Papp Zsolt (Techniq 2000 Kft.) 32 góllal. Legjobb kapus: Szilágyi László (Duplex Rota 50).

Abszolút gólkirály: Schweier Csaba (Tűz-Partner és Forza Yellows) összesen 83 gól (27 az Elitligában, 56 a Szenior Duplex Rota csoportban).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS