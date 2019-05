A tavaszi szezon két legjobb csapata feszül egymásnak a Gienger Megyei I. osztály 27. fordulójának rangadóján: az ezüstért harcoló PEAC a Komlót fogadja. Szentlőrincen megszerezheti a bajnoki címet a Pécsvárad, a Siklós pedig a PVSK-t látja vendégül.

Május 11., szombat, 11.00.

PEAC Pannon Ásványvíz (2.)–Sport36 Komló(9.)

Tavaszi eredményeik alapján a két legjobb együttes csap össze szombaton 11 órától. A PEAC a téli pihenő után 25-öt, míg a Komló 21 pontot gyűjtött a bajnokságban, s ezt egyik csapat sem tudta ebben a naptári évben felülmúlni – még a Pécsvárad sem. A pécsiek rendre megszórják hazai pályán az ellenfeleiket, s amellett, hogy tisztelik a Komlót, ismét győzelemre készülnek.

– Jó most PEAC-osnak lenni! A vezetőség, Cziegler Sándorral az élen mindent megtesz azért, hogy kényelmesen készülhessünk, és a játékosoknak csak a játékra kelljen figyelnie – mondta lapunknak Fazakas András, a PEAC vezetőedzője. – Mindig a következő meccsre koncentrálunk, ahogy tesszük ezt most is a Komló elleni rangadó előtt. Schweitzer Norbert kollégámmal úgy látjuk, hogy egyre karakteresebb a csapat, és egyre többször viszontlátjuk az edzéseken gyakorolt taktikai elemeket is. Néhány játékos pedig kiemelkedő formában van, akár 5-6 hiányzót is tudunk minőségvesztés nélkül pótolni. Tiszteletben tartjuk a Komló tavaszi eredményeit, és azt is tudjuk, hogy nagy áldozatokba került a legutóbbi győzelmük, de számunkra mindig a három pont megszerzése a cél.

A Komló ugyan nagyon simán nyert az előző körben a Harkány ellen (5-2), de két meghatározó játékosát, Rein Bencét és Tukerics Ákost is kiállította a játékvezető, és emellett sérülések is nehezítik Tóth Máté dolgát.

– Az utolsó három fordulóból szeretnénk minél többet kihozni, benne van akár az is, hogy mindhármat megnyerjük – nyilatkozta Tóth Máté, a komlóiak vezetőedzője. – A PEAC kiváló szezont fut, a tavaszi tabella alapján az első helyen van. Mi sem panaszkodhatunk, de úgy gondolom, hogy a csapatom minden oldalról a maximumra van járatva, sok olyan szituáció volt, amikor az élet nekünk kedvezett. Ha a srácok elhiszik azt, hogy amit csinálnak, annak van értelme, akkor ezen a mérkőzésen is tudunk szép eredményt elérni. Annyi, hogy bele kell tenni azt a munkát, amit eddig is beletettek, és meglátjuk, hogy ez a pécsiek ellen mire lesz ez elég. Mi játszani fogjuk a saját játékunkat, és remélem, hogy ez ellenük is működni fog. Emellett bízom benne, hogy egy jó, nyíltsisakos, közönségszórakoztató összecsapás lesz, hogy a kilátogató nézők is jól szórakozzanak. Sokgólos összecsapásra számítok.

Május 11., szombat, 17.30.

Mohács (8.) –Lovászhetény (11.)

Remek sorozatban van a Mohács, amely legutóbbi négy mérkőzését egyaránt megnyerte, s ha a papírformát nézzük akkor könnyen meglehet az ötödik is. Viszont a Lovászhetény tavaszi eredményei is említésre méltóak, szorgosan gyűjtögeti a szezon második felében a pontokat a kis csapat, az előző fordulóban például a szentlőrincieket verték 4-1-re. Az őszt az utolsó helyen fejezték be Kelemenék, de most már a Bodát, a Bólyt és a Harkányt is megelőzik.

Szentlőrinc II. (7.)–Pécsvárad (1.)

Pontot tehet nagyszerű szezonjának a végére a Pécsvárad. Varga László együttese már csak három pontra van a bajnoki aranytól, s az ehhez szükséges győzelmet a Szentlőrinc II. otthonában gyűjtheti be. Ami talán a címvédő ellen szólhat, hogy a sorsolásnak és a Szászvár kiválásának köszönhetően április 28. óta nem lépett pályára, miközben a többi gárda két mérkőzést is lejátszott. De lehet, hogy pont a kipihentség lesz a kulcs Pichler Gábor tanítványai ellen. Akik ugyan nagy meglepetésre kikaptak egy hete Lovászhetényben, de előtte folyamatosan szállították a szebbnél szebb eredményeket.

Május 12., vasárnap, 17.30.

Thermal Spa Siklós (4.)–PVSK (5.)

A Siklósnak mindenképp nyernie kéne ahhoz, hogy életben tartsa érmes álmait, hiszen jelenleg öt ponttal van lemaradva a harmadik Szederkény mögött. Nagy Balázs együttese a PVSK-t fogadja, amellyel ősszel 1-1-es döntetlent játszott, s most is szoros mérkőzésre van kilátás. A pécsieket dolgát sérülések nehezítették az utóbbi időben, de így is nagyon kellemetlen ellenfélnek számítanak. Ráadásul ha elkapják a Siklóst, akkor kis szerencsével még a negyedik helyre is odaérthetnek.

Boda (12.)–Gyógyfürdő Harkány (14.)

A tabella hátsó felében is nagy küzdelem zajlik a minél jobb pozíciókért. Jelenleg a Harkány áll a legrosszabbul, így mindenképp nyernie kéne Bodán, hogy ez megváltozzon. Egyszerű dolga biztosan nem lesz Weinert Zsolt együttesének, hiszen vendéglátójuk otthonában még a Pécsváradnak sem sikerült nyernie. A bodaiak inkább idegenben szenvednek, ugyanis legutóbbi két túrájuk során tizenkétszer kapituláltak.

Gienger Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 22 17 3 2 62-12 54

2. PEAC 23 15 3 5 68-36 48

3. Szederkény 22 14 3 5 43-24 45

4. Siklós 22 12 4 6 40-25 40

5. PVSK 23 10 5 8 40-33 35

6. Villány 23 10 4 9 35-37 34

7. Szentlőrinc II. 22 11 0 11 45-37 33

8. Mohács 22 9 5 8 39-27 32

9. Komló 23 9 5 9 39-38 32

10. Sellye 23 9 2 12 33-45 29

11. Lovászhetény 23 4 7 12 32-55 19

12. Boda 22 5 3 14 23-62 18

13. Bóly 23 4 3 16 28-58 15

14. Harkány 23 3 5 15 25-64 14

15. Szászvár* 0 0 0 0 0-0 0

* A Szászvárt kizárták, eredményeit törölték