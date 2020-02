Jó úton halad a sérülése előtti formája felé Aiken

Jól kezdődött Charles Justin, azaz C. J. Aiken pécsi karrierje. A PVSK-Veolia 206 centis amerikai centere nagy szerepet vállalt abban, hogy a csapat hat meccses győzelmi szériával kezdte a bajnokságot, és az Európa-kupában is méltó ellenfélként léphetett pályára a riválisok ellen. Azt követően viszont térdsérülést szenvedett, ami miatt három hónapot is ki kellett hagynia. Legutóbb viszont már ott lehetett a pályán a többiekkel.

– Már elég sok időt el tudott tölteni Pécsett. Hogyan érzi magát? – Jól érzem magamat, mindenki kedves. Kedvelem az itteni embereket, és a városban is sok mindent lehet csinálni. Élvezem az itt töltött időt. – Mivel tölti a szabadidejét? – A plázába szoktam járni, illetve a városközpontba, ahol mindig eszek valami finomat. Moziba is gyakran megyek – legutóbb a Bad Boys-ot és az 1917-et néztem – de sokszor csak sétálok és ismerkedem a várossal. Nem tudnám megmondani az épületek nevét, amiket láttam már, de a belváros nagy, régi épületeit megnéztem, és voltam már a toronyban is. – Hogyan érzi magát a sérülését követően? – Ez egy lassú folyamat. Hétről hétre javul az állapotom, de még mindig nem vagyok önmagam. Annak eléréséhez még mindig kell idő, de jól haladok. – Távol van még a térdműtét előtti formája? – Úton vagyok afelé, de még nem érzem magamat olyannak, mint a sérülés előtt. – Mivel töltötte az idejét a sérülés után? – Itt voltam a műtét után kürölbelül hat hétig, elkezdtem a rehabilitációmat, és gyógyultam. Azt követően hazautaztam karácsonyra és szilveszterre, de otthon is folytattam a rehabilitációt. Amikor visszaérkeztem Pécsre, elkezdtem a futó és egyéb edzéseket, hogy a lábam megerősödjön. – Ha már szóba került. Hogyan teltek az ünnepek? – Jó volt eltölteni egy kis időt a családommal és barátokkal, de akkor is igyekeztem helyrehozni a térdem. Voltam terapeutánál is, hogy kikérjek egy másodvéleményt róla. – Kire néz fel az életben? – LeBron James jó példakép, őt mondanám, inkább a pályán kívüli tettei miatt. Tetszik, ahogy igyekszik visszaadni, amit kapott. Iskolákat nyit, rengeteget tesz a kevésbé szerencsésekért. Nem a kedvenc játékosom, de nagyon tetszik, amit a kosárlabdán túl csinál. Egyébként a kedvencem Tracy McGrady. – Mondták már, hogy hasonlít is McGrady-re? – Igen, hallottam többször is. Mondták már Tim Duncant is, de őt többet hallom – mondta nevetve. – Mit vár a szezon hátralévő részétől? – Minden erőmmel azon leszek, ahogy a csapat is, hogy elérjük a rájátszást érő helyezések egyikét. Aztán meglátjuk, mi történik azt követően. A célunk elérni a rájátszást, és ott minél tovább jutni, minél jobb helyezést elérni.