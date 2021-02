Jó úton halad Torvund Alexander a Szentlőrinccel

El kellett halasztania az Ajka elleni bajnokiját a Szentlőrincnek, ami nem csak a jelenlegi formára lehet kihatással, de a későbbi programot is nehezítheti. Torvund Alexander viszont egyik tényező miatt sem aggódik.

Nem tudta lejátszani hétvégi Ajka elleni hazai NB II.-es bajnokiját a Szentlőrinc labdarúgócsapata, a hosszabb szünet pedig olykor tompábbá teszi a játékosokat. Torvund Alexander, a Szentlőrinc magyar-norvég kettős állampolgárságú támadója viszont nem aggódik emiatt.

– Megzavarja a munkát a kihagyás, de nem lehetett ezzel a helyzettel mit csinálni, ilyen volt az időjárás. Készülünk a következő meccsre, és ezt majd bepótoljuk. A mérkőzés helyett volt egy egymás közti játék, ami nyilván nem egy bajnoki megmérettetés, de szerintem nem volt az se vészes. Így pedig van időnk készülni a következő meccsre, és a Vasas elleni vereséget követően összeszedni magunkat – felelte kérdésünkre, majd a fővárosi találkozóra is kitért. – Megyünk előre, nem kell arra gondolni, ami történt. Sajnos apró hibákból gólokat tudtak szerezni, de ez nem a világ vége. Van még sok mérkőzés, amin tudunk javítani!

Az sem könnyít a programon, hogy a pótlást egy márciusi szerdán kell megejteni, ezzel sűrűsítve a későbbi menetrendet.

– Nem nehezíti meg túlzottan a programunkat, hogy egy szerdai napon lesz ez a meccs. Bírni kell! Ezért csináltuk a kemény felkészülést, hogy erre készen álljunk. Bő a játékoskeretünk, nem hiszem, hogy ez probléma lenne – vélekedett a játékos. – Kezdem egyre jobb formában érezni magamat. Kellett ez a fél év, hogy hozzászokjak az NB II.-höz, mert fizikálisabb futballt képvisel ez a bajnokság. Lassan kezdek beleszokni ebbe a fociba. Jó úton haladok, megkapom a lehetőséget Szentlőrincen, nyáron pedig kiderül, hova kerülök, amikor lejár a kölcsönszerződésem.

A 20 éves játékost már Marián Sluka is több poszton bevetette, s talán hátrébb vont szerepben jobban élt a lehetőségeivel.

– Az edzéseken és a felkészülési meccseken is próbáltuk a kétcenteres formációt, ami szerintem elég jól működött. Akkor Mervó volt előrébb, én pedig visszaléptem. Talán azt preferálnám, de ez nem az én döntésem. Úgy jobban ki tudom használni a gyorsaságom, a technikai képességeim, mintha a kapunak háttal kellene birkóznom. Próbálom fizikálisan is fejleszteni magam, de nem vagyok egy 190 centis csatár, mások az erényeim – fejtette ki.

A hétvégi halasztás a márciusi programot sűrítette