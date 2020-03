Jobb volt, mint egy krimi: a PVSK nyerte az idegek háborúját

Dupla hosszabbításban nyerte a Zalaegerszeg elleni bajnokiját a PVSK-Veolia NB I.-es férfi kosárlabdacsapata, miközben a szurkoló tábor őrületes hangulatot varázsolt a Lauber Dezső Sportcsarnokba.

Már az első percekben érezhető volt, hogy nüanszok fognak dönteni a PVSK és a Zalaegerszeg között. A találkozót a Zete kezdte kevesebb hibával, de Horti triplája a hazaiaknál is áttörte a gátat. Diggs beállásával pedig még magasabb fokozatra kapcsolta Pécs. Az első dudaszóhoz közeledve mégis kétpontos vendég előny virított a kijelzőn, azonban az amerikai kiscsatár félpályáról elengedett triplával fordított a rövid pihenőre, amivel kisebb hangrobbanást idézett elő a nézőtérről. Ha addig egálnak érezhettük a rajongók hangerejét, abban a másodpercben az a csata eldőlt. A folytatásban pontosabb volt a Pécs, így a félidei pihenőre öt pontra nőtt a két alakulat közti különbség.

A fordulást követően viszont a Zalaegerszeg kezdte felőrölni a pécsieket. A hazaiak egyre több apró hibát vétettek, amelyek miatt felzárkózott az ellenfél. Dragan Alekszics közben tőle merőben szokatlanul hevesen dirigálta sajátjait az oldalvonalról. Tanácsait viszont nem sikerült kifogástalanul végrehajtani, így a rendes játékidőt záró tíz perc egypontos ZTE vezetéssel indult.

A negyedik negyedre viszont végre Smith is megérkezett a meccsbe, amivel új területeket nyitott az egyébként is extrát hozó Diggs előtt. Ez meg is teremthette volna a győzelem biztos alapját, de azt a játékvezetői hármas és Bibbins remeklése, illetve a kapkodás a végjátékban aláaknázta. Így jöhetett a hosszabbítás első felvonása, ahol Smith dudaszós triplája újabb ráadást ért, ezzel felrobbantva a kiüresedni kezdő csarnokot. A záró 5 percben hatalmas energiákat mozgósítva ellépett a PVSK, így nem is volt kérdés, behúzza ezt a találkozót, miközben a szurkolótábor szinte magából kikelve buzdította a csapatot.

PVSK-Veolia–Zalaegerszeg 119-114 (19-18, 21-17, 22-28, 28-27, 15-15, 14-9) – hosszabbítás után

Férfi kosárlabda NB I., 20. forduló. Pécs, 1800 néző. Vezette: Ádám J., Minár L., Tóth C. PVSK: PONGÓ 11/3, SMITH 24/6, Ruják 7/3, BUDIMIR 24/6, HORTI 13/3. Csere: DIGGS 20/6, Csirics 7/3, Aiken 13, Dragasevics. Vezetőedző: Dragan Alekszics. ZTE: JOHNSON 21, BIBBINS 34/9, Williams 17/9, Szabó Zs. 7, AGAFONOV 20. Csere: Gulyás, DJURICS 11/9, Simon K. 4, Bagó, Doktor. Vezetőedző: Ante Nazor.