Jöhet a következő: négy közé jutott a PVSK-Veolia!

Élt a lehetőséggel a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata, amely hazai pályán megnyerte a Jászberény elleni negyeddöntő harmadik mérkőzését, s ezzel bejutott a legjobb négy közé.

Hazai oldalon abban bíztak, hogy ez lesz a párharc utolsó csatája, vendégoldalon pedig abban, hogy lesz még (legalább) egy meccs. Ennek megfelelően is állt bele a tegnapi mérkőzésbe a PVSK-Veolia és a Jászberény: bármelyik fél is dobott pontot, a túloldalról rögtön jött is rá a válasz. Az első negyedben ennek megfelelően egyik gárda sem tudott elszakadni a másiktól, ezt a tíz percet kihozták ikszre a csapatok.

Sajnos a másodikban a Jászberény kapta el jobban a fonalat, annak ellenére, hogy Pongóékat sokan buzdították a lelátóról. Pitts és Rakics is szórta a pontokat, Pantelics is iparkodott, miközben hazai oldalon csak Budimir keze sült el úgy istenigazából. Nem mellesleg: a pécsiek védekezése egyáltalán nem működött, húsz perc alatt majdnem ötven pontot kaptak, ami nagyon sok.

A nagyszünet után egycsapásra megváltozott a mérkőzés. A vendégek alig tudtak pontot dobni, a pécsiek pedig a 25. percben utolérték őket, sőt, Budimir duplájával átvették a vezetést (53-52). Mindez úgy sikerült, hogy Taylor ezúttal nem hozta azt, amit szokott, mindössze nyolc pontnál járt – ez a találkozó nem róla szólt. De sebaj, mert a csapattársai dolgoztak derekasan (főleg a csapatkapitány brillírozott, ismét megállíthatatlan volt), s ennek köszönhetően az utolsó felvonás előtt három ponttal már a PVSK járt előrébb.

Az utolsó negyed aztán már olyan volt, mint az álom! Pongóék ugyanis elsöpörték az ellenfelüket: 14-0-s sorozattal indítottak, s ezzel pár perc alatt eldöntötték a meccset. A PVSK-Veolia végül tizenkét ponttal győzött, 3-0-ra megnyerte a párharcot, s készülhet az elődöntőre.

Az álom folytatódik.

PVSK-Veolia–Jászberény 88-76 (21-21, 22-26, 25-18, 20-11)

Férfi kosárlabda NB I., negyeddöntő, 3. mérkőzés. Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 2000 néző. Pécsi VSK-Veolia: Pongó 8, Taylor 17, Csirics 15/3, Budimir 28/3, Horti 14/3. Csere: Wright 6, Demeter, Bíró L. Vezetőedző: Csirke Ferenc. Jászberény: Pitts 19/6, Rakics 17/15, Brbaklics 9/3, Czirbus 10, Pantelics 13. Csere: Kerpel-Fronius 6, Ruják 2, Fekete. Vezetőedző: Nikola Lazics.

További eredmények: Körmend–Sopron 78-56 (továbbjutott a Körmend 3-0-val), Szolnok–Atomerőmű (továbbjutott a Szolnok 3-0-val), Falco Szombathely–Kecskemét 97-64 (továbbjutott a Falco 3-0-val).