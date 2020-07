Jól érzi magát a Kisvárda csapatánál Jelena Richárd

Egyre több időt tölthetett az idény végén a pályán Jelena Richárd a Kisvárda mezében is. A következő idényben pedig stabilizálni szeretné helyét a kezdőben.

Tavaly nyáron azzal a szándékkal igazolt haza Jelena Richárd az NB III.-as HR-Rent Kozármislenybe, hogy újra felépíthesse magát, és visszakerülhessen az élvonalba, ahol a Honvéd mezében mutatkozhatott be Marco Rossi irányítása alatt még 2016-ban. Ezt a célját már a téli átigazolási időszakra elérte, hiszen a Kisvárda elvitte, és be is vetette az NB I.-ben.

– Fiatalkoromban kerültem fel a felnőtt csapathoz, ami mindig nehéz. Emiatt nagyon változó volt a teljesítményem is, így NB I.-ben nem is nagyon jutottam szóhoz – vallotta a még mindig csak 22 éves támadó. – Utána kölcsön is adtak. Mosonmagyaróváron pedig összeszedtem egy kisebb sérülést, ami miatt teljesen újra kellett építenem, ami szerencsére sikerült is Mislenyben.

Hozzátette, nagyon örül annak, hogy lehetőséget kapott a Kisvárdától, most azon igyekszik, hogy stabil helyet szerezzen magának a kezdőcsapatban.

– Most csak a Kisvárdában mutatott teljesítményemre akarok koncentrálni, arra, hogy kivívjam a helyemet a kezdőben. Az lebeg a szemem előtt, hogy az NB I.-ben megmutathassam magam. A távoli jövőben viszont szeretném külföldön is kipróbálni magamat – válaszolta kérdésünkre, hozzátéve, a Bundesliga áll hozzá legközelebb.

A fiatal csatár szerint csak saját teljesítményén múlik helye, éppen ezért hosszabbított Várdán, ahol jól érzi magát.

– Nagyon furcsa, mert sok a külföldi játékos, de meglepően jó a csapategység. Mindenkivel nagyon jó a kapcsolatom. Az egész közösség remek, nincsenek klikkek. A várdai élet is jó. Gyakran összejövünk a társakkal, kávézunk, beszélgetünk – folytatta.

– Amit vártam az edzések kapcsán, hogy kemények, pörgősek lesznek, jók a társak, mind bejöttek. Lehet fejlődni a klubnál. A meccsek is olyanok az NB I.-ben, mint amire emlékeztem. Szerintem erősebb is lett a bajnokság az évek során. Egyre több időt kaptam a szezon vége fele, és voltam kezdő is. Remélem ez folytatódik, és stabilan kezdő lehetek majd – zárta szavait Jelena, aki hozzátette, nem nehezít helyzetén, hogy már a harmadik edző irányítja odaigazolása óta a csapatot.