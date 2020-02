Jól halad a kovácstelepi utánpótlásközpont építése

Jó úton halad a PMFC. Visszatértek a szurkolók a nézőtérre, a klub pedig saját útjára. Ezzel együtt pedig a támogatók számára is szimpatikussá vált az utánpótlására építő egyesület, amely a megfelelő helye felé tart.

A 2018/2019-es szezonban még a bentmaradásért küzdött a PMFC labdarúgó-együttese az NB III.-as bajnokságban. A nyáron viszont összeállt minden a felnőtt alakulatnál, és mára a bajnoki cím legnagyobb várományosa. Ugyan az idény elején még „csak” az első ötöt célozta meg az egyesület, az ott folyó munkának, a szakmai stáb és a játékosok elhivatottságának köszönhetően pazar őszi szezont futott az alakulat, mindössze hét pontot hagytak el Gajágék 17 találkozón. Ráadásul ezt úgy érte el a csapat, hogy fiatal, közel 50 százalékban saját nevelésű játékosok alkotják a keretet. A sikerek és az utánpótlásba vetett hit pedig szimpatikussá vált a befektetőknek is, akik már szívesen állnak be ismét az egyesület mögé.

Győri János, a klub operatív igazgatója kérdésünkre elmondta, azon dolgoznak, hogy stabilizálódjon az egyesület pénzügyi háttere is. Természetesen hosszú távon gondolkodnak, de elsősorban a tavaszi szezonra koncentrálnak, szeretnének kiegyensúlyozott körülményeket biztosítani az NB III-as csapat tavaszi szerepléséhez. Tervek természetesen már készülnek arra az esetre, ha a csapat a tavasz végéig megőrzi az első helyét és végre osztályt léphetne a klub. A tárgyalások a potenciális befektetőkkel folyamatosak. Hozzátette, azon is dolgoznak, hogy a szurkolóik a lehető legtovább járhassanak a Stadion utcába a piros-feketék mérkőzéseire.

Kulcsár Árpád, a klub sportszakmai igazgatója ezt azzal egészítette ki, hogy a klubnál van egy víziójuk, amivel visszavezetnék az egyesületet hagyományos útjára. Az utánpótlásból táplálni a felnőttcsapatot, és a saját nevelésű játékosokkal sikeressé válni. Ehhez kell az infrastrukturális fejlesztés, ami el is kezdődött a kovácstelepi akadémia építésével, ami jól halad. Az első ütem közel jár a lezáráshoz, a komplexum belső munkálatai zajlanak. Bíznak abban, hogy a pályák és a csarnok építésébe is bele tudnak vágni nemsokára, így akár már idén birtokba vehetik az utánpótlásközpontot a tehetségek. A későbbiekben pedig egy új stadion építése lehet a következő lépés. Most pedig a jó szerepléssel közel kerültek egy nagy lépéshez, amiért mindenki dolgozik.