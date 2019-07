Jól játszik a pécsi küldöttség Nápolyban

Ugyan két vereséggel kezdte a Nápolyban zajló 30. Universiadét az egyetemi női magyar kosárlabda-válogatott, de azóta megállíthatatlanok a lányok, s zsinórban három győzelmet arattak.

Az utolsó csoportmeccsén Ukrajna ellen aratott 63-48-as sikert a nemzeti csapat, így a 9–16. hely egyikéért folytathatta. Majd az argentinok sem tudták megállítani Horváth József együttesét, a dél-amerikaikat 76-62-re verték meg. A 9–12. helyért pedig Szlovákiát gyűrték le magabiztosan tegnap délután (70-50), így a 9. pozícióért küzdhetnek tovább.

A pécsi küldöttségből ketten is kiemelkedően játszottak. Az élvonalbeli PEAC-Pécs centere, Kaposi Pálma mindkét palánk alatt kiválóan teljesített, illetve a szintén pécsi nevelés – most a bajnoki ezüstérmes Diósgyőrben játszó – Szücs Réka is nagyszerűen irányította társait. Mindkettőjüknek Argentína ellen ment a legjobban, Kaposi azon a meccsen dupla-duplával (15 pont, 13 lepattanó) zárt. Szücs pedig 19 pontot szórt és 6 lepattanót szedett összes.

A hét elején nemcsak a kosárlabdázóink szerepeltek jól az olaszországi világeseményen. A női röplabdások utolsó csoportmeccsüket is megnyerték, így veretlenül jutottak be a legjobb nyolcba. Miután Csehországot és Argentí­nát is legyőzték, Tajvan legjobbjait is legyűrték 3-1-re.