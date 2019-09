Jól szerepeltek a pécsi fiatalok az Atom Kupán

Nyolc éremmel tért haza a PVSK Judo Szakosztálya a Pakson megrendezett XXXVIII. Atom Kupáról.

A Diák C korcsoportnak Magyar Kupát rendeztek, ahol Papp Dániel első helyezett lett, de Raffay András, Bálint Márton és Csapó-Jakabos Minka is érmes helyen végzett. A Diák A és B korosztályban is jól szerepeltek a pécsiek, közülük Karlóczy Ákos lett dobogós, korcsoportjában 3. lett. A verseny másnapján a serdülőké és a ifiké volt a főszerep: Kenderesi Péter és Ligeti Márk ezüsttel, míg Cservenka Máté bronz­éremmel zárt.

A pécsi eredmények. Diák C korcsoport, 1. helyezett: Pap Dániel (50 kg), 2. Raffay András (39 kg), 3. Csapó-Jakabos Minka (36 kg), 7. Ungurán Zsombor (30 kg), Kisföldi László (33 kg). Diák B, 3. Karlózy Ákos (38 kg), 5. Grassy Huba (38 kg). Diák A, 5. Papp István Nándor (54 kg), 7. Pergel Tamás (35 kg). Serdülő, 2. Kenderesi Péter (81 kg), 3. Cservenka Mát (50 kg). Ifi, 2. Ligeti Márk (90 kg), 5. Rácz Bálint (60 kg), 7. Kenderesi Péter (81 kg). Edzők: Kersics Antal, Kersics Dávid, Pálfay Balázs.

