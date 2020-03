Jótékony céllal is összekötik az online bajnokságot

Elmaradnak az edzések a pécsi rúdtáncstúdiókban is a kialakult járványügyi helyzet miatt, de az igazán lelkes sportolók otthon is gyakorolnak. Meg is éri edzeni, hiszen tudásunkat egy online rúdtáncbajnokságon mutathatjuk be.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek Ahogy minden sportrendezvényt, a rúdsportbajnokságokat is elhalasztották. A hétvégén rendezték volna meg például a Pole Artistic Hungary elnevezésű országos versenyt, amelyre a megyeszékhelyről többen is jelentkeztek. Nemcsak a bajnokságok, az edzések is elmaradnak a pécsi stúdiókban, ezért akinek lehetősége van, saját lakásában gyakorol tovább. Ahogy a versenyre való felkészülés sem volt hiába, úgy az otthoni gyakorlásnak sem kell céltalannak lennie, hiszen egy jótékonysági online versenyt hirdetett a budapesti MetroPole Stúdió, amelyre az ország minden részéről várják a jelentkezőket – így a lelkes, baranyai rúdsportolók is indulhatnak rajta. A szervezők úgy gondolták, hogy a kialakult helyzetben a sportolás öröme vigaszt nyújthat bárki számára, főleg ha ezt jótékony céllal is összekötik. Így született meg az online rúdsportbajnokság ötlete, amelyre a produkciókat a versenyzőknek egy videó formájában kell eljuttatni. Ez a videó készülhet otthon, egy egyedül látogatható gyakorlóteremben, vagy akár kültéren is. Az is mindegy, hogy milyen magasságú a rúd, illetve hogy a koreográfiát fix vagy forgó rúdon hajtják végre. A lényeg, hogy a kész videó két és fél perc hosszúságú legyen. A produkciókat egy négytagú zsűri fogja értékelni, akik között olyan elismert magyar rúdtáncosok vannak, mint Marosvölgyi Noémi, Molnár Linda, Szabó Liza és Holoda Péter. A koreográfiára kapott végső eredmény úgy fog kijönni, hogy a négy pontszám közül a legmagasabb és a legalacsonyabb kiesik, a kettő bent maradt pontszámot pedig átlagolni fogják a verseny tisztasága érdekében. A bajnokság azonban nemcsak a versenyzésről szól, hanem a jótékonyságról is, a nevezési díjakból befolyó összeget ugyanis teljes egészében a Magyar Vöröskeresztnek ajánlják fel a szervezők az új típusú koronavírus elleni védekezéshez. Ennek tekintetében nincsen pontos nevezési díj, a szervezők háromezer és tizenötezer forint közötti összeget várnak, így mindenki maga döntheti el, mennyivel szeretné támogatni a szervezet munkáját. Jelentkezni a [email protected] e-mail-címen lehet április 26-ig a név, születési adatok és a versenykategória megnevezésével. A videókat pedig május 15-31. között lehet beküldeni.