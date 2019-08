Jövőre ismét az NB II. a cél

A legutóbbi idényben az NB II. Nyugati-csoportban szerepelt a PMFC női labdarúgócsapata, ahol a 9-es mezőnyben a 6. helyen végzett.

A pécsiek az NB I-ből kieső, szigetvári székhelyű Magyar Labdarúgó Egylet Sportmap App fiókcsapata voltak. Mivel az egyesület nem szeretett volna két felnőtt gárdát fenntartani a következő szezonban, a megszűnés helyett egy másik egyesületbe vitte át őket Győrki Ákos edző. Ebben a Görcsöny csapata nyújtott nekik segítő kezet. A tervek szerint a Somogy vagy a Tolna megyei bajnokságban indulnak a 2019/20-as szezonban. A nevezés augusztusban zárul, akkor derül ki, hogy mi lesz a sorsuk.

– Miután véglegessé vált, hogy csak egy csapat indulhat az NB II-ben, nem szerettük volna, hogy szétszéledjen a társaság – így Győrki. – Ezt sikerült is elkerülni, egyelőre senki sem ment el. Sőt, a sors úgy hozta, hogy egy U19-es, illetve Vér Margit segítségével egy U16-os korosztályú csapatot is sikerült létrehoznunk. Őket országos bajnokságban is versenyeztetjük, de ennek ára van. Így viszont lehetőség nyílik ara, hogy az U19-es játékosaink kipróbálhatják magukat a felnőttek között.

A versenykiírás furcsasága, hogy az U19-eseknél egy-két idősebb futballistát is lehet szerepeltetni, így a tinédzserek közé beszállhat az 50 éven felüli Ferencz Éva, sőt akár a 61 esztendős Vér Margit is. Az edzéseket és a hazai bajnoki mérkőzéseiket a PMFC jóvoltából továbbra is az újmecsekaljai műfüvön tartják.

– Jövőre ismét a nagypályás NB II-ben szeretnénk játszani – nyilatkozta Győrki, aki ingyen edzi a társaságot, sőt, még ő tesz be saját zsebből, hogy működni tudjanak.