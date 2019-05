Egy hónapot tölt itthon Juhász Dorka, az Ohio State egyetemi csapatának játékosa, aki keményen dolgozik Pécsett is, mert ilyenkor, a bajnoki szünetben lehet fejlődni. Persze a munka mellett nem maradhatott ki a programból a kedvenc olasz étterem és a belvárosi fagyizás, kürtős kalácsozás sem.

– Legutóbb a konditeremben találkoztunk.

– El is vagyok fáradva – válaszolta a 19 éves, 193 cm-es Juhász Dorka, aki az amerikai egyetemen pszichológiát tanul. – Minden délelőtt a Rátgéber Akadémián egyéni képzéseket, edzéseket tart nekem Zalay Zoltán, emellett pedig konditerembe, és a PVSK atlétikapályájára is járok. Oda kell figyelni a munkára, mert csak ilyenkor, ebben az időszakban van lehetőség arra, hogy előrelépjek, fejlődjek. A bajnokság során heti két-három meccset játszunk, akkor már nem igazán fér bele az ilyen jellegű munka.

– Kikapcsolódás nincs is?

– Dehogynem! Gyorsan befejeztem az egyetemi vizsgáimat, így aztán már április végén haza tudtam jönni, s csak most, a napokban utazom vissza. Egy teljes hónapom volt tehát itthon – nagyon jólesett. A családdal elmentünk a kedvenc olasz éttermembe Pécsett, ezt sosem hagynám ki, miként azt sem, hogy a barátokkal, haverokkal bemenjünk a belvárosba, a Széchenyi térre, fagyizzunk, kürtős kalácsot együnk.

– A válogatott az Eb-re készül – Juhász Dorka nélkül.

– A terv az volt, hogy májusban csatlakozom Székely Norbert együtteséhez, de sajnos áprilisban átestem egy térdműtéten. Nem volt komoly beavatkozás, nem is volt betervezve, de az orvos jelezte, hogy meg kell ejteni. Úgy döntöttünk, ezt a nyarat inkább feláldozom arra, hogy teljesen felépüljek. Az egyetemi elfoglaltságaim miatt pedig az U20-as válogatottban sem tudok szerepelni, amely szintén az Eb-re hangol.

– Marad tehát az Ohio State Buckeyes kosárlabdacsapata, amelynél már az első évben letette a névjegyét: nagyon jó hírek érkeztek a tengerentúlról.

– Nagyon jó év volt számomra. Bár az elején nem volt könnyű, hiszen a korábbi térdsérülésem miatt egy évet kihagytam, s gyakorlatilag csak a szezon előtt néhány hónappal tudtam olyan edzéseket végezni, amelyek során vállalhattam a kontaktokat. Nem mellesleg azért hozzá kellett szoknom az újdonsághoz, s bizony éreztem az elején, hogy úristen, most már élesben megy! Mindezzel együtt hamar kiharcoltam magamnak egy vezéregyéniség szerepét, ami elsőévesként elég nagy szó. Mindenki látta az edzésmunkámat, s meccs­ről meccsre egyre több bizalmat kaptam. Pozitív volt minden, érzem, hogy visszatértem a rendes kerékvágásba, fejlődtem. A konferenciánkban bekerültem a legjobb „freshman”, vagyis újoncok alkotta ötösbe, továbbá az összes játékos tekintetében beválogattak a második legjobb csapatba.

– Mit adott eddig az amerikai kosárlabda?

– Sokkal fizikálisabb, mint az európai. Minden nap egy órát az erősítőteremben töltünk, aztán jön még két-három óra edzés. Másrészt nincs olyan szervezettség a játékban, mint otthon, több teret kapunk az egyéni megoldásokra. Érzem is, hogy agresszívebbnek kell lennem. Itt az lesz sikeres, akiben van ravaszság, egyfajta pozitív önzőség is, ami persze a csapatnak is a hasznára válik.

– Mit vár a következő szezontól?

– Sok új játékosunk lesz: fiatalok, de tehetségesek leszünk. A következő három évben együtt fejlődhetünk, így komoly esélyünk lesz arra, hogy jó eredményeket érjünk el. Nagyon örülök annak, hogy jön hozzánk egy szlovák és egy spanyol lány is: így egy kis európai kosárlabdát is bele tudunk csempészni a játékunkba.